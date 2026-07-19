Marmara Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|220
220
210
210
|226
226
216
216
|513,11782
511,25959
523,52127
523,03541
|6.086
6.639
6.420
5.476
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
75
|88
88
82
77
|486,37279
499,00975
521,30295
519,32263
|18.272
10.901
7.387
7.006
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
140
140
140
|82
144
144
144
|474,41484
463,94327
486,53068
490,17802
|26.185
29.049
27.673
24.140
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
70
70
70
|62
72
72
72
|469,04803
463,29724
491,25802
486,43687
|30.158
29.446
24.373
26.858
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|466,69681
467,45185
496,81581
490,15425
|31.913
26.805
20.685
24.158
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
77
72
72
|461,3653
450,43491
471,18316
462,40501
|36.251
38.243
39.608
45.917
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
56
|67
67
62
58
|458,85369
465,83396
498,71443
491,45614
|38.402
27.829
19.421
23.273
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
90
120
120
|82
93
123
123
|455,01332
439,34174
462,59837
465,60505
|41.636
46.639
47.006
43.368
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|54
70
70
64
|56
72
72
66
|454,01901
438,92366
464,04168
456,53098
|42.501
46.971
45.752
50.917
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siber Güvenlik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
—
—
—
|28
—
—
—
|448,42542
—
—
—
|47.611
…
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|63
61
56
56
|65
63
58
58
|446,55373
429,56858
453,64059
446,13130
|49.229
54.670
54.773
60.054
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|58
58
53
53
|60
60
55
55
|438,60503
425,88534
457,82190
453,49408
|56.823
57.851
51.200
53.522
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|437,94137
420,50034
446,85654
436,17259
|57.462
62.622
61.094
69.074
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
65
65
|72
72
67
67
|429,50277
409,31650
436,78490
427,45194
|65.955
73.118
70.528
77.328
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|427,43266
—
—
—
|68.048
…
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|41
67
62
62
|421,20494
401,66725
420,85756
381,71162
|74.731
80.893
86.724
128.090
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
18
18
16
|7
19
19
17
|421,15131
366,53804
389,71584
384,50145
|74.794
122.719
123.989
124.591
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|417,8609
395,79388
426,10428
418,77174
|78.409
87.024
81.162
85.963
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|58
58
53
53
|60
60
55
55
|417,75571
393,08797
419,19248
409,82888
|78.523
90.082
88.433
95.384
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
19
14
14
|8
20
15
15
|411,89325
357,91461
379,57569
369,71648
|85.040
135.346
138.140
144.536
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|409,91173
—
—
—
|87.211
…
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|409,50154
388,11207
—
—
|87.683
95.725
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|404,78865
390,33714
445,32012
450,01443
|93.115
93.106
62.536
56.579
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siber Güvenlik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|4
—
—
—
|399,78798
—
—
—
|99.244
…
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|389,9845
—
—
—
|111.517
…
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|19
19
14
14
|20
20
15
15
|389,71624
382,82636
423,35239
421,92635
|111.881
101.806
84.084
82.867
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|388,35557
361,68003
381,47685
367,10828
|113.649
129.729
135.441
148.399
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|180
220
220
220
|185
226
232
226
|386,29385
360,45710
383,80571
387,81455
|116.385
131.516
132.148
120.404
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
80
|62
62
82
82
|384,8892
362,40993
382,61217
359,03121
|118.316
128.678
133.861
160.682
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
15
13
|21
21
16
14
|382,64255
350,56206
379,99417
374,57879
|121.366
147.159
137.546
137.746
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
80
80
|77
77
82
82
|381,24334
365,15312
403,42925
394,54865
|123.273
124.738
106.443
112.356
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
5
—
|20
20
5
—
|381,13763
392,48501
428,95825
—
|123.418
90.754
78.266
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
42
41
|378,67142
366,26608
402,45086
396,42027
|126.876
123.127
107.616
110.217
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
70
70
|28
31
74
72
|372,93172
359,13493
382,00991
396,51579
|135.218
133.449
134.714
110.092
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|371,80105
359,64651
434,61661
440,63384
|136.842
132.715
72.557
65.030
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
45
|57
57
52
47
|366,35388
355,31703
395,60961
385,26506
|145.290
139.404
116.236
123.614
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|38
45
60
60
|39
47
64
62
|363,43994
350,41893
378,77314
379,48456
|150.059
147.395
139.314
130.958
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
105
100
100
|52
108
106
103
|353,74809
324,71316
353,17057
361,11582
|167.172
197.372
182.492
157.394
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|72
77
74
72
|351,28115
325,64687
349,02369
346,71955
|171.830
195.262
190.750
181.865
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|350,43867
310,60890
317,44165
291,79918
|173.504
233.215
268.732
320.236
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
53
52
|348,72772
327,07744
343,42133
321,31757
|176.804
192.093
202.405
235.344
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
63
62
|343,4526
322,38666
341,04151
328,66917
|187.357
202.711
207.612
218.309
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|337,75606
330,95486
351,00928
326,54653
|199.746
183.598
186.722
223.079
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tekstil Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|18
18
13
10
|19
19
14
11
|333,41233
328,94937
321,71021
334,65121
|209.662
188.023
256.234
205.445
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|329,21263
311,01695
344,84159
339,59429
|219.675
232.028
199.395
195.358
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|326,80429
320,16463
345,13082
336,93351
|225.843
208.107
198.738
200.780
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|322,31
307,05243
330,57459
326,06291
|237.919
243.226
232.583
224.165
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
44
62
62
|309,20486
Dolmadı
351,23731
345,74182
|276.885
Dolmadı
186.249
183.625
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|18
18
13
13
|19
19
14
14
|302,58765
290,85308
308,02688
308,68650
|299.431
297.263
298.721
268.071
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Basım Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|294,18901
277,10437
289,41516
268,54606
|330.919
355.733
370.883
414.527
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyomühendislik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
2
1
|1
1
—
1
|Dolmadı
302,30069
Dolmadı
412,09122
|Dolmadı
257.600
Dolmadı
92.979
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyomühendislik
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
5
—
|9
10
5
—
|Dolmadı
Dolmadı
378,38029
—
|Dolmadı
Dolmadı
139.897
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Aktüerya Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
1
1
—
|Dolmadı
265,19332
301,42690
Dolmadı
|Dolmadı
420.555
322.374
Dolmadı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
343,83086
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
187.297
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
35
35
35
|37
36
37
36
|427,01138
453,68254
435,52684
431,83836
|2.238
2.848
4.184
5.831
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
100
100
|52
52
103
103
|424,5607
449,02401
431,70065
427,81425
|2.498
3.588
5.052
6.999
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
5
5
5
|4
5
6
5
|419,74146
448,24132
417,51545
427,37950
|3.112
3.715
9.981
7.145
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
84
82
|414,42005
439,01808
401,93417
401,51662
|4.067
5.815
19.676
21.393
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
25
20
100
|41
26
22
103
|398,07875
424,72345
403,50120
394,42241
|8.795
11.437
18.491
28.000
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
40
40
40
|37
41
42
41
|396,01998
431,94637
415,76245
420,33428
|9.620
8.131
10.831
9.768
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
80
80
|44
52
82
82
|395,2547
427,24828
416,62508
417,01502
|9.963
10.188
10.399
11.237
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|4
—
—
—
|391,8113
—
—
—
|11.618
…
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|218
220
255
255
|224
226
269
262
|384,56945
418,93019
390,44054
393,23747
|15.762
14.826
30.718
29.231
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|384,33903
434,05003
425,50287
423,26286
|15.908
7.382
6.816
8.523
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|382,72139
419,86583
399,37968
398,92177
|16.952
14.205
21.855
23.598
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|381,67941
420,47077
406,98331
402,92787
|17.761
13.816
15.992
20.202
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
84
82
|378,42841
410,13833
376,35937
376,80243
|20.353
21.587
50.147
51.029
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
22
25
25
|24
22
26
25
|377,51964
411,04763
380,88246
389,56609
|21.130
20.746
43.112
33.294
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
105
100
100
|41
108
106
103
|377,42704
387,23693
372,39215
376,36644
|21.192
49.903
56.948
51.771
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
105
105
105
|41
108
111
108
|370,43212
379,55394
364,59686
368,50772
|27.907
63.515
72.634
65.767
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|367,83917
391,81672
363,28685
363,75647
|30.739
42.670
75.504
75.574
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|26
26
26
21
|366,36651
401,23905
388,61782
397,39655
|32.445
30.475
32.779
24.995
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|363,64554
393,74006
375,68489
376,43083
|35.868
39.872
51.259
51.666
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Film Tasarımı ve Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
64
62
|363,15518
384,44956
377,95518
380,77929
|36.555
54.570
47.560
44.894
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|52
62
64
62
|352,03224
376,58797
359,73319
362,18499
|54.025
69.363
83.804
79.075
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
42
41
|445,99251
451,55360
469,08145
456,98914
|3.946
3.942
3.470
6.831
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
350
350
350
|257
359
359
359
|441,65159
434,45672
451,03838
448,37359
|4.745
9.005
6.174
9.118
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
67
68
67
|428,52708
425,81404
449,01530
434,61699
|8.756
13.311
6.602
14.799
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
150
140
140
|103
154
145
144
|416,37814
407,98720
416,89761
412,12765
|15.472
26.412
23.420
37.956
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
—
|47
47
42
—
|410,985
415,38717
428,98939
—
|19.449
20.210
13.611
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|410,48162
401,35904
409,25593
403,41921
|19.829
32.952
32.305
51.715
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|52
72
62
62
|406,58617
399,43989
407,63124
399,97959
|23.257
35.015
34.333
57.612
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
—
|47
47
42
—
|406,05648
407,59101
416,95192
—
|23.767
26.772
23.365
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
77
74
72
|392,69896
378,92527
393,34927
393,29118
|38.902
63.450
56.055
69.896
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
70
70
|47
52
72
72
|380,70907
376,11731
388,29557
387,75541
|56.696
68.248
65.104
80.923
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
90
90
|41
52
93
93
|379,66388
375,41770
386,41670
389,01841
|58.514
69.557
68.778
78.319
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|150
210
200
200
|154
216
210
205
|374,92412
355,06344
359,63347
357,60794
|67.273
112.862
131.899
153.642
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|372,27355
363,26245
373,18732
371,32860
|72.268
93.424
97.140
117.447
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
145
140
140
|103
149
147
144
|371,13612
348,34591
351,32629
347,69810
|74.600
130.773
156.945
183.677
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
77
73
72
|368,73402
350,70893
358,87407
357,48839
|79.570
124.298
134.020
153.982
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
20
70
|31
31
22
72
|366,05076
351,96771
361,14150
357,69340
|85.322
120.919
127.716
153.400
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
95
90
90
|72
98
93
93
|351,73536
331,68439
337,51229
337,14348
|120.520
185.377
207.399
220.805
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
64
62
|344,65822
340,56873
350,93302
356,42221
|141.159
154.158
158.249
157.061
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bankacılık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|344,24478
—
—
—
|142.470
…
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
95
90
90
|72
98
93
93
|343,55215
322,10362
324,77159
320,92223
|144.672
225.618
265.044
290.816
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
95
90
90
|47
98
96
93
|342,01721
324,06486
328,17408
324,82526
|149.496
216.792
248.391
272.501
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|335,57357
321,85024
324,65273
321,23686
|171.758
226.732
265.633
289.274
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sermaye Piyasası
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|41
67
64
62
|334,77498
317,59797
318,95895
309,28118
|174.644
246.969
294.803
352.541
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sigortacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|41
67
63
62
|329,49032
313,68276
313,65413
306,29104
|195.012
267.252
324.661
370.088
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|328,11289
—
—
—
|200.676
…
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|324,91407
320,98337
336,22973
328,23128
|214.155
230.665
212.606
257.151
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|62
82
84
82
|323,95467
312,95579
316,91862
317,62185
|218.301
271.163
305.934
307.362
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|318,83369
—
—
—
|241.725
…
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yerel Yönetimler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|315,41079
305,36055
306,98362
305,00169
|258.603
315.460
365.354
377.943
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Psikoloji
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|311,59389
—
—
—
|278.854
…
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Saç ve Güzellik Uygulamaları
(4 Yıllık)
|EA