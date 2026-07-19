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Haberler Fotohaber Marmara Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 19.07.2026 07:03

Marmara Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS tercihleri için hazırlık yapan adaylar, okumak istedikleri bölümün yanı sıra üniversite ve şehir seçeneklerine de bakıyor. İstanbul'u tercih edecek öğrenciler için Marmara Üniversitesi taban puanları 2026 listesi öne çıkıyor. YÖK Atlas verileriyle hazırlanan listede 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamalarını, puan türlerini ve kontenjanları bulunuyor.

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Marmara Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

1883'e uzanan geçmişiyle Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi, İstanbul'da farklı alanlarda bölüm seçeneği sunuyor. Tercih listesini hazırlayan adaylar, üniversitenin 2 ve 4 yıllık programlarını puan türlerine göre karşılaştırıyor. Marmara Üniversitesi taban puanları 2026 listesi, başarı sıralamaları ve kontenjanlarla birlikte adayların kendilerine yakın bölümleri belirlemesini kolaylaştırıyor.

Marmara Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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Marmara Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 220
220
210
210		 226
226
216
216		 513,11782
511,25959
523,52127
523,03541		 6.086
6.639
6.420
5.476
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
75		 88
88
82
77		 486,37279
499,00975
521,30295
519,32263		 18.272
10.901
7.387
7.006
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
140
140
140		 82
144
144
144		 474,41484
463,94327
486,53068
490,17802		 26.185
29.049
27.673
24.140
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
70
70
70		 62
72
72
72		 469,04803
463,29724
491,25802
486,43687		 30.158
29.446
24.373
26.858
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 466,69681
467,45185
496,81581
490,15425		 31.913
26.805
20.685
24.158
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
77
72
72		 461,3653
450,43491
471,18316
462,40501		 36.251
38.243
39.608
45.917
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
56		 67
67
62
58		 458,85369
465,83396
498,71443
491,45614		 38.402
27.829
19.421
23.273
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
90
120
120		 82
93
123
123		 455,01332
439,34174
462,59837
465,60505		 41.636
46.639
47.006
43.368
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 54
70
70
64		 56
72
72
66		 454,01901
438,92366
464,04168
456,53098		 42.501
46.971
45.752
50.917
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siber Güvenlik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27


 28


 448,42542


 47.611
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 63
61
56
56		 65
63
58
58		 446,55373
429,56858
453,64059
446,13130		 49.229
54.670
54.773
60.054
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 58
58
53
53		 60
60
55
55		 438,60503
425,88534
457,82190
453,49408		 56.823
57.851
51.200
53.522
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 437,94137
420,50034
446,85654
436,17259		 57.462
62.622
61.094
69.074
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
65
65		 72
72
67
67		 429,50277
409,31650
436,78490
427,45194		 65.955
73.118
70.528
77.328
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 427,43266


 68.048
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 41
67
62
62		 421,20494
401,66725
420,85756
381,71162		 74.731
80.893
86.724
128.090
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
18
18
16		 7
19
19
17		 421,15131
366,53804
389,71584
384,50145		 74.794
122.719
123.989
124.591
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 417,8609
395,79388
426,10428
418,77174		 78.409
87.024
81.162
85.963
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 58
58
53
53		 60
60
55
55		 417,75571
393,08797
419,19248
409,82888		 78.523
90.082
88.433
95.384
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
19
14
14		 8
20
15
15		 411,89325
357,91461
379,57569
369,71648		 85.040
135.346
138.140
144.536
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 409,91173


 87.211
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 409,50154
388,11207

 87.683
95.725
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 404,78865
390,33714
445,32012
450,01443		 93.115
93.106
62.536
56.579
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siber Güvenlik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3


 4


 399,78798


 99.244
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 389,9845


 111.517
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 19
19
14
14		 20
20
15
15		 389,71624
382,82636
423,35239
421,92635		 111.881
101.806
84.084
82.867
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 388,35557
361,68003
381,47685
367,10828		 113.649
129.729
135.441
148.399
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 180
220
220
220		 185
226
232
226		 386,29385
360,45710
383,80571
387,81455		 116.385
131.516
132.148
120.404
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
80		 62
62
82
82		 384,8892
362,40993
382,61217
359,03121		 118.316
128.678
133.861
160.682
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
15
13		 21
21
16
14		 382,64255
350,56206
379,99417
374,57879		 121.366
147.159
137.546
137.746
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
80
80		 77
77
82
82		 381,24334
365,15312
403,42925
394,54865		 123.273
124.738
106.443
112.356
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
5
 20
20
5
 381,13763
392,48501
428,95825
 123.418
90.754
78.266
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
42
41		 378,67142
366,26608
402,45086
396,42027		 126.876
123.127
107.616
110.217
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
70
70		 28
31
74
72		 372,93172
359,13493
382,00991
396,51579		 135.218
133.449
134.714
110.092
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 371,80105
359,64651
434,61661
440,63384		 136.842
132.715
72.557
65.030
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
45		 57
57
52
47		 366,35388
355,31703
395,60961
385,26506		 145.290
139.404
116.236
123.614
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 38
45
60
60		 39
47
64
62		 363,43994
350,41893
378,77314
379,48456		 150.059
147.395
139.314
130.958
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
105
100
100		 52
108
106
103		 353,74809
324,71316
353,17057
361,11582		 167.172
197.372
182.492
157.394
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 72
77
74
72		 351,28115
325,64687
349,02369
346,71955		 171.830
195.262
190.750
181.865
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 350,43867
310,60890
317,44165
291,79918		 173.504
233.215
268.732
320.236
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
53
52		 348,72772
327,07744
343,42133
321,31757		 176.804
192.093
202.405
235.344
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
63
62		 343,4526
322,38666
341,04151
328,66917		 187.357
202.711
207.612
218.309
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 337,75606
330,95486
351,00928
326,54653		 199.746
183.598
186.722
223.079
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tekstil Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 18
18
13
10		 19
19
14
11		 333,41233
328,94937
321,71021
334,65121		 209.662
188.023
256.234
205.445
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 329,21263
311,01695
344,84159
339,59429		 219.675
232.028
199.395
195.358
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 326,80429
320,16463
345,13082
336,93351		 225.843
208.107
198.738
200.780
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 322,31
307,05243
330,57459
326,06291		 237.919
243.226
232.583
224.165
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
44
62
62		 309,20486
Dolmadı
351,23731
345,74182		 276.885
Dolmadı
186.249
183.625
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 18
18
13
13		 19
19
14
14		 302,58765
290,85308
308,02688
308,68650		 299.431
297.263
298.721
268.071
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Basım Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 294,18901
277,10437
289,41516
268,54606		 330.919
355.733
370.883
414.527
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyomühendislik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
2
1		 1
1

1		 Dolmadı
302,30069
Dolmadı
412,09122		 Dolmadı
257.600
Dolmadı
92.979
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyomühendislik
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
5
 9
10
5
 Dolmadı
Dolmadı
378,38029
 Dolmadı
Dolmadı
139.897
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Aktüerya Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1
1
1
 Dolmadı
265,19332
301,42690
Dolmadı		 Dolmadı
420.555
322.374
Dolmadı
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
343,83086		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
187.297
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
35
35
35		 37
36
37
36		 427,01138
453,68254
435,52684
431,83836		 2.238
2.848
4.184
5.831
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
100
100		 52
52
103
103		 424,5607
449,02401
431,70065
427,81425		 2.498
3.588
5.052
6.999
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
5
5
5		 4
5
6
5		 419,74146
448,24132
417,51545
427,37950		 3.112
3.715
9.981
7.145
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
84
82		 414,42005
439,01808
401,93417
401,51662		 4.067
5.815
19.676
21.393
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
25
20
100		 41
26
22
103		 398,07875
424,72345
403,50120
394,42241		 8.795
11.437
18.491
28.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
40
40
40		 37
41
42
41		 396,01998
431,94637
415,76245
420,33428		 9.620
8.131
10.831
9.768
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
80
80		 44
52
82
82		 395,2547
427,24828
416,62508
417,01502		 9.963
10.188
10.399
11.237
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4


 4


 391,8113


 11.618
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 218
220
255
255		 224
226
269
262		 384,56945
418,93019
390,44054
393,23747		 15.762
14.826
30.718
29.231
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 384,33903
434,05003
425,50287
423,26286		 15.908
7.382
6.816
8.523
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 382,72139
419,86583
399,37968
398,92177		 16.952
14.205
21.855
23.598
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 381,67941
420,47077
406,98331
402,92787		 17.761
13.816
15.992
20.202
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
84
82		 378,42841
410,13833
376,35937
376,80243		 20.353
21.587
50.147
51.029
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
22
25
25		 24
22
26
25		 377,51964
411,04763
380,88246
389,56609		 21.130
20.746
43.112
33.294
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
105
100
100		 41
108
106
103		 377,42704
387,23693
372,39215
376,36644		 21.192
49.903
56.948
51.771
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
105
105
105		 41
108
111
108		 370,43212
379,55394
364,59686
368,50772		 27.907
63.515
72.634
65.767
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 367,83917
391,81672
363,28685
363,75647		 30.739
42.670
75.504
75.574
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 26
26
26
21		 366,36651
401,23905
388,61782
397,39655		 32.445
30.475
32.779
24.995
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 363,64554
393,74006
375,68489
376,43083		 35.868
39.872
51.259
51.666
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Film Tasarımı ve Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
64
62		 363,15518
384,44956
377,95518
380,77929		 36.555
54.570
47.560
44.894
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 52
62
64
62		 352,03224
376,58797
359,73319
362,18499		 54.025
69.363
83.804
79.075
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
42
41		 445,99251
451,55360
469,08145
456,98914		 3.946
3.942
3.470
6.831
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
350
350
350		 257
359
359
359		 441,65159
434,45672
451,03838
448,37359		 4.745
9.005
6.174
9.118
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(Almanca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
67
68
67		 428,52708
425,81404
449,01530
434,61699		 8.756
13.311
6.602
14.799
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
150
140
140		 103
154
145
144		 416,37814
407,98720
416,89761
412,12765		 15.472
26.412
23.420
37.956
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
 47
47
42
 410,985
415,38717
428,98939
 19.449
20.210
13.611
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 410,48162
401,35904
409,25593
403,41921		 19.829
32.952
32.305
51.715
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 52
72
62
62		 406,58617
399,43989
407,63124
399,97959		 23.257
35.015
34.333
57.612
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
 47
47
42
 406,05648
407,59101
416,95192
 23.767
26.772
23.365
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
77
74
72		 392,69896
378,92527
393,34927
393,29118		 38.902
63.450
56.055
69.896
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
70
70		 47
52
72
72		 380,70907
376,11731
388,29557
387,75541		 56.696
68.248
65.104
80.923
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
90
90		 41
52
93
93		 379,66388
375,41770
386,41670
389,01841		 58.514
69.557
68.778
78.319
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 150
210
200
200		 154
216
210
205		 374,92412
355,06344
359,63347
357,60794		 67.273
112.862
131.899
153.642
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 372,27355
363,26245
373,18732
371,32860		 72.268
93.424
97.140
117.447
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
145
140
140		 103
149
147
144		 371,13612
348,34591
351,32629
347,69810		 74.600
130.773
156.945
183.677
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
77
73
72		 368,73402
350,70893
358,87407
357,48839		 79.570
124.298
134.020
153.982
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
20
70		 31
31
22
72		 366,05076
351,96771
361,14150
357,69340		 85.322
120.919
127.716
153.400
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
95
90
90		 72
98
93
93		 351,73536
331,68439
337,51229
337,14348		 120.520
185.377
207.399
220.805
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
64
62		 344,65822
340,56873
350,93302
356,42221		 141.159
154.158
158.249
157.061
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bankacılık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 344,24478


 142.470
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
95
90
90		 72
98
93
93		 343,55215
322,10362
324,77159
320,92223		 144.672
225.618
265.044
290.816
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
95
90
90		 47
98
96
93		 342,01721
324,06486
328,17408
324,82526		 149.496
216.792
248.391
272.501
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 335,57357
321,85024
324,65273
321,23686		 171.758
226.732
265.633
289.274
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sermaye Piyasası
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 41
67
64
62		 334,77498
317,59797
318,95895
309,28118		 174.644
246.969
294.803
352.541
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sigortacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 41
67
63
62		 329,49032
313,68276
313,65413
306,29104		 195.012
267.252
324.661
370.088
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 328,11289


 200.676
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 324,91407
320,98337
336,22973
328,23128		 214.155
230.665
212.606
257.151
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 62
82
84
82		 323,95467
312,95579
316,91862
317,62185		 218.301
271.163
305.934
307.362
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 318,83369


 241.725
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yerel Yönetimler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 315,41079
305,36055
306,98362
305,00169		 258.603
315.460
365.354
377.943
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Psikoloji
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 311,59389


 278.854
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Saç ve Güzellik Uygulamaları
(4 Yıllık)		 EA