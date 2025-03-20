Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2025 Mart TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Mart ayı enflasyon verileri öncesinde, Türkiye ekonomisinin odağında yine enflasyon rakamları yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler, emekli ve memur maaş artışlarından kira zamlarına kadar birçok alanda belirleyici rol oynayacak. Ayrıca, Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketiyle şekillenen öngörüler, iş dünyası ve vatandaşların ekonomik planlamalarını doğrudan etkileyecek. Tüm gözler, ekonomide yol haritasını çizecek bu kritik verilerin açıklanmasına çevrildi. Peki, 2025 Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon cephesindeki son durum…