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Giriş Tarihi: 20.03.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:45

Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2025 Mart TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Mart ayınının sonlarına yaklaşırken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri ekonomi gündeminin merkezinde yer alıyor. Bu veriler, milyonlarca vatandaşın maaş zamlarından kira artışlarına, sosyal desteklerden piyasa dinamiklerine kadar pek çok alanda etkili olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi, olası rakamlara dair ipuçları sunarken, piyasalarda oluşan beklenti ve olası tepkiler de dikkatle izleniyor. Peki, 2025 Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2025 Mart TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Mart ayı enflasyon verileri öncesinde, Türkiye ekonomisinin odağında yine enflasyon rakamları yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler, emekli ve memur maaş artışlarından kira zamlarına kadar birçok alanda belirleyici rol oynayacak. Ayrıca, Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketiyle şekillenen öngörüler, iş dünyası ve vatandaşların ekonomik planlamalarını doğrudan etkileyecek. Tüm gözler, ekonomide yol haritasını çizecek bu kritik verilerin açıklanmasına çevrildi. Peki, 2025 Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon cephesindeki son durum…

Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2025 Mart TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

2025 MART ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon verilerini açıklıyor. Mart ayına ait enflasyon verileri ise 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

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Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2025 Mart TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, geçen ay yüzde 2,26 olan Mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu ay yüzde 2,27'ye yükseldi. Yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan yüzde 28,04'e geriledi.

12 ay sonrası için TÜFE artış beklentisi yüzde 25,26'dan yüzde 24,55'e düşerken, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,26'dan yüzde 17,06'ya gerilemiş durumda.

Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2025 Mart TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68'inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26'sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16'sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2025 Mart TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,48 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 31,72 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 27,38 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.