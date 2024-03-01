MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 || Mart konut ve iş yeri kira artış oranı (TÜFE-TEFE) ne zaman belli olacak?

Mart ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon verileriyle belirlenen kira artış oranı merak edilmeye başladı. Kira artış oranı geçtiğimiz yıllarda fahiş kira artışlarının önüne geçmek için devlet eliyle %25 olarak sınırlandırılmıştı. Sadece konutlarda olan bu sınırlama 2024 Temmuz itibariyle sona erecek. Mart ayında iş yeri olan vatandaşlar kira artış oranını sorgulamaya başladı. Peki mart ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?