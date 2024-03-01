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Haberler Fotohaber MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 || Mart konut ve iş yeri kira artış oranı (TÜFE-TEFE) ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:38

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 || Mart konut ve iş yeri kira artış oranı (TÜFE-TEFE) ne zaman belli olacak?

Mart ayının gelmesiyle birlikte kiralarını yenileyecek kiracılar ve ev sahiplerinin gündemine kira artış oranı ve TEFE TÜFE rakamları yerleşti. TÜİK tarafından şubat ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte birçok alanda düzenleme yapılacak. Bu alanlardan bir tanesi de kira artış oranı olacak. Enflasyon rakamlarıyla kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu, TEFE TÜFE ne zaman açıklanacak? Şeklinde sorular kiracılar ve ev sahiplerinin gündemine girdi. İşte 2024 Mart ayı kira artış oranı

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 || Mart konut ve iş yeri kira artış oranı TÜFE-TEFE ne zaman belli olacak?

Mart ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon verileriyle belirlenen kira artış oranı merak edilmeye başladı. Kira artış oranı geçtiğimiz yıllarda fahiş kira artışlarının önüne geçmek için devlet eliyle %25 olarak sınırlandırılmıştı. Sadece konutlarda olan bu sınırlama 2024 Temmuz itibariyle sona erecek. Mart ayında iş yeri olan vatandaşlar kira artış oranını sorgulamaya başladı. Peki mart ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 || Mart konut ve iş yeri kira artış oranı TÜFE-TEFE ne zaman belli olacak?

MART AYI 2024 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Mart ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından Mart ayı kira artış oranı netleşmiş olacak.

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MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 || Mart konut ve iş yeri kira artış oranı TÜFE-TEFE ne zaman belli olacak?

% 25 ZAM SINIRI KALKTI MI, NE ZAMAN SONA ERECEK?

Konutlarda % 25 kira zam sınırı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihten sonra ise kira zam sınırının uzatılması beklenmiyor. Bu tarihe kadar ise yasal zam sınırı maksimum % 25 olarak uygulanıyor.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 || Mart konut ve iş yeri kira artış oranı TÜFE-TEFE ne zaman belli olacak?

GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Şubat ayında kira artış oranı % 54,72 olarak belirlendi. Kira kontratı geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde dolan iş yeri sahipleri kiralarına % 54,72 oranında zam yapmıştı.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 || Mart konut ve iş yeri kira artış oranı TÜFE-TEFE ne zaman belli olacak?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86

Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL

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