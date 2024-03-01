Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:38
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 || Mart konut ve iş yeri kira artış oranı (TÜFE-TEFE) ne zaman belli olacak?
Mart ayının gelmesiyle birlikte kiralarını yenileyecek kiracılar ve ev sahiplerinin gündemine kira artış oranı ve TEFE TÜFE rakamları yerleşti. TÜİK tarafından şubat ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte birçok alanda düzenleme yapılacak. Bu alanlardan bir tanesi de kira artış oranı olacak. Enflasyon rakamlarıyla kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu, TEFE TÜFE ne zaman açıklanacak? Şeklinde sorular kiracılar ve ev sahiplerinin gündemine girdi. İşte 2024 Mart ayı kira artış oranı