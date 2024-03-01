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Haberler Fotohaber Marteniçka bilekliği anlamı || Marteniçka ne zaman takılır, bileklik nasıl yapılır, dileği nasıl dilenir?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:10

Marteniçka bilekliği anlamı || Marteniçka ne zaman takılır, bileklik nasıl yapılır, dileği nasıl dilenir?

Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa adlarıyla bilenen baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen bilekler takılmaya başlıyor. Balkanların köklü bir geleneği olan bu bileklik iplerinin rengi, anlamı ve hikayesiyle derin anlamlar barındırıyor. Mart ayının gelmesiyle birçok kişi baharı Marteniçka bilekliklerle karşılıyor. Peki, Marteniçka ne zaman takılır, bilekliğin anlamı nedir, dileği nasıl dilenir?

Marteniçka bilekliği anlamı || Marteniçka ne zaman takılır, bileklik nasıl yapılır, dileği nasıl dilenir?

Eski bir Balkan geleneği olan ve bahar ayını karşılamak için takılan beyaz ve kırmızı renklerle birçok anlamı temsil eden bileklik bahar mevsimine girmemizle gündeme geldi. Marteniçka bileklik yapımında kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil ediyor. İşte Marteniçka yapımı ve bilekliğin hikayesi

Marteniçka bilekliği anlamı || Marteniçka ne zaman takılır, bileklik nasıl yapılır, dileği nasıl dilenir?

MARTENİÇKA NEDİR?

Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere ve süslemelere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de Marteniçka, tüm Balkan coğrafyasında bilinen hatta Türkiye'de de Balkan göçmenleri sebebiyle her sene kutlanan bir bahar ritüelidir.

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Marteniçka bilekliği anlamı || Marteniçka ne zaman takılır, bileklik nasıl yapılır, dileği nasıl dilenir?

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR?

Doğa takvimine göre Şubat ayının sonunda leyleklerin göç için yola çıktığı biliniyor. Leyleklerin göç için yola çıkması baharın gelişinin bi göstergesi kabul ediliyor. 1 Mart itibarıyla kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanmış bu bileklikler ve süsler iyilik, sağlık, bereket dilekleriyle bileklere bağlanıyor ve Mart ayı boyunca bileklerde kalıyor.

Marteniçka bilekliği anlamı || Marteniçka ne zaman takılır, bileklik nasıl yapılır, dileği nasıl dilenir?

MARTENİÇKA BİLEKLİĞİNİN ANLAMI NEDİR?

Bulgaristan folkloründe Marteniçkaya dair çeşitli efsaneler anlatılır. Bunlardan biri de Baba Marta'dır. Bulgarlar 1 Mart'tan itibaren Baba Marta (Marta Nine) günlerinin başladığına inanırlar.

Bu gelenekle birlikte takılar yalnızca insanlar tarafından değil, aynı zamanda evlere, hayvanlara, meyve ağaçlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım döneminin bereketli geçmesi için dilekler dilenir

Martenitsalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder.

Marteniçka bilekliği anlamı || Marteniçka ne zaman takılır, bileklik nasıl yapılır, dileği nasıl dilenir?

MARTENİÇKA DİLEĞİ NASIL DİLENİR?

Marteniçkalar el yapımıdır, asla satın alınamaz, yalnızca hediye edilebilir, mütevazı bir dilekle bileğe bağlanır, baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanır ve yeterince beklenirse dilek mutlaka gerçekleşir. Bu bayram Bulgarcada "Çestita Baba Marta!" şeklinde kutlanır. Baba Marta – Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.

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