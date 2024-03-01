Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:10
Marteniçka bilekliği anlamı || Marteniçka ne zaman takılır, bileklik nasıl yapılır, dileği nasıl dilenir?
Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa adlarıyla bilenen baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen bilekler takılmaya başlıyor. Balkanların köklü bir geleneği olan bu bileklik iplerinin rengi, anlamı ve hikayesiyle derin anlamlar barındırıyor. Mart ayının gelmesiyle birçok kişi baharı Marteniçka bilekliklerle karşılıyor. Peki, Marteniçka ne zaman takılır, bilekliğin anlamı nedir, dileği nasıl dilenir?