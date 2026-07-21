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Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:14

MASFEN ENERJİ HALKA ARZI İÇİN GERİ SAYIM: MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği şirketlerden biri olan Masfen Enerji, yatırımcılardan talep toplamaya hazırlanıyor. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketin pay fiyatı, satışa sunulacak lot miktarı ve dağıtım yöntemi netleşti. Peki, MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

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MASFEN ENERJİ HALKA ARZI İÇİN GERİ SAYIM: MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Masfen Enerji, SPK'dan aldığı onayın ardından halka arz için yatırımcıların karşısına çıkacak. Talep toplama sürecinin başlamasına kısa süre kala şirketin halka arz fiyatı, toplam pay miktarı ve işlem kodu belli oldu. Yatırımcılar belirlenen tarihlerde banka ve aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZI İÇİN GERİ SAYIM: MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Masfen Enerji halka arzında talepler 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde toplanacak. Yatırımcılar üç gün boyunca saat 09.00 ile 17.00 arasında taleplerini iletebilecek. Halka arz, borsa dışında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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MASFEN ENERJİ HALKA ARZI İÇİN GERİ SAYIM: MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Masfen Enerji paylarının halka arz fiyatı 45,68 TL olarak belirlendi. SPK, şirketin halka arz başvurusunu bu fiyat üzerinden onayladı. SPK bültenindeki karara göre şirketin toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olacak.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZI İÇİN GERİ SAYIM: MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MASFEN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Halka arz kapsamında toplam 85 milyon lot pay satışa sunulacak. Bu payların;

  • 55 milyon lotu sermaye artırımı,
  • 30 milyon lotu ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Yatırımcı başına düşecek kesin lot miktarı, talep toplama sürecine katılan kişi sayısına göre belli olacak.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZI İÇİN GERİ SAYIM: MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MASFN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Masfen Enerji halka arzına Deniz Yatırım liderliğindeki konsorsiyum üzerinden katılım sağlanabilecek. Halka arzın bulunduğu bankalar şöyle:

  • Akbank
  • Aktif Yatırım Bankası
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Anadolubank
  • DenizBank
  • Garanti BBVA
  • Halkbank
  • ING Bank
  • Misyon Yatırım Bankası
  • Odeabank
  • QNB
  • Şekerbank
  • TEB
  • TOM Katılım Bankası
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Türkiye İş Bankası
  • VakıfBank
  • Yapı Kredi
  • Ziraat Bankası
  • Ziraat Dinamik Banka
  • Ziraat Katılım Bankası

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