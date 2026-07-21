MASFEN ENERJİ HALKA ARZI İÇİN GERİ SAYIM: MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Masfen Enerji paylarının halka arz fiyatı 45,68 TL olarak belirlendi. SPK, şirketin halka arz başvurusunu bu fiyat üzerinden onayladı. SPK bültenindeki karara göre şirketin toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olacak.