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MASFEN ENERJİ HALKA ARZI İÇİN GERİ SAYIM: MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:14
MASFEN ENERJİ HALKA ARZI İÇİN GERİ SAYIM: MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği şirketlerden biri olan Masfen Enerji, yatırımcılardan talep toplamaya hazırlanıyor. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketin pay fiyatı, satışa sunulacak lot miktarı ve dağıtım yöntemi netleşti. Peki, MASFN halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?