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MasterChef 11. önlüğü kim kazandı? 29 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya giren yarışmacı
Giriş Tarihi: 29.07.2026 22:16
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 22:18
MasterChef 11. önlüğü kim kazandı? 29 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya giren yarışmacı
TV8 ekranlarının şef yarışması MasterChef Türkiye'de 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı nefesler tutuldu. Ana kadroya giren 11. yarışmacı kıyasıya mücadelenin ardından şeflerin kararıyla netleşiyor. Mutfakta sergilenen üstün performans, lezzet tutkunlarını ekran başına kilitlerken MasterChef ana kadro seçmelerinde heyecan zirve yaptı.