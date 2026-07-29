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Haberler Fotohaber MasterChef 11. önlüğü kim kazandı? 29 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya giren yarışmacı
Giriş Tarihi: 29.07.2026 22:16 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 22:18

MasterChef 11. önlüğü kim kazandı? 29 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya giren yarışmacı

TV8 ekranlarının şef yarışması MasterChef Türkiye'de 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı nefesler tutuldu. Ana kadroya giren 11. yarışmacı kıyasıya mücadelenin ardından şeflerin kararıyla netleşiyor. Mutfakta sergilenen üstün performans, lezzet tutkunlarını ekran başına kilitlerken MasterChef ana kadro seçmelerinde heyecan zirve yaptı.

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MasterChef 11. önlüğü kim kazandı? 29 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya giren yarışmacı

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde devam eden MasterChef 2026 sezonunda ana kadro şekillenmeye devam ediyor. İlk 10 önlüğün sahibini bulmasının ardından gözler 3. etap mücadelesindeki 11. isme çevrildi. Mutfakta sergilenen teknik yetenekler ve lezzetli tabaklar gecenin kazananını belirlemek üzere şeflerin değerlendirmesine sunuldu.

MasterChef 11. önlüğü kim kazandı? 29 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya giren yarışmacı

MUTFAKTA DEV MÜCADELE: 11. ÖNLÜK İÇİN ZAMANLA YARIŞ

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı hız kesmeden sürüyor. TV8 ekranlarında yayınlanan 29 Temmuz tarihli bölümde, önlük hayali kuran yarışmacılar tezgah başındaki yerini aldı. Şeflerin belirlediği zorlu konsept çerçevesinde en teknik ve lezzetli tabağı çıkarmak için ter döken adaylar, dakikalarla yarışarak tüm hünerlerini sergiliyor.

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MasterChef 11. önlüğü kim kazandı? 29 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya giren yarışmacı

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 11. YARIŞMACI KİM OLDU?

Kritik gecede iki etaplı zorlu sınavı başarıyla tamamlayan yarışmacılar, şeflerin tadım masasında final değerlendirmesine tabi tutuluyor. İkinci turda ana ürünle en özgün tabağı hazırlayan aday, gecenin sonunda MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 11. isim olmaya hak kazanacak.

MasterChef 11. önlüğü kim kazandı? 29 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya giren yarışmacı

2026 MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Ana Kadro Yarışmacısı: Batuhan

2. Ana Kadro Yarışmacısı: Nilay

3. Ana Kadro Yarışmacısı: Hasan Alp

4. Ana Kadro Yarışmacısı: Şiringül

5. Ana Kadro Yarışmacısı: Enes

6. Ana Kadro Yarışmacısı: Eyüp Can

7. Ana Kadro Yarışmacısı: Demirhan

8. Ana Kadro Yarışmacısı: Nurten

9. Ana Kadro Yarışmacısı: Şadi

10. Ana Kadro Yarışmacısı: Burçin

MasterChef 11. önlüğü kim kazandı? 29 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya giren yarışmacı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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