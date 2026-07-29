MasterChef 11. önlüğü kim kazandı? 29 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroya giren yarışmacı

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde devam eden MasterChef 2026 sezonunda ana kadro şekillenmeye devam ediyor. İlk 10 önlüğün sahibini bulmasının ardından gözler 3. etap mücadelesindeki 11. isme çevrildi. Mutfakta sergilenen teknik yetenekler ve lezzetli tabaklar gecenin kazananını belirlemek üzere şeflerin değerlendirmesine sunuldu.