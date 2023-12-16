Giriş Tarihi: 16.12.2023 22:51
Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
22:51
MASTERCHEF 16 ARALIK || İlk turun galibi belli oldu! MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi?
MasterChef'de her hafta bir eleme gerçekleşiyor. Elemeler öncesinde takımlar yarışıyor ve kaybeden takımdan bir kişi bireysel yarışta sona kalması sonucunda eleme potasına giden isim oluyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde eleme potasında bulunan Esra, Batuhan ve Barbaros'un yanına bir isim daha katılacak. Finaline az kalınan yarışmada, kim birinci olacak şimdiden merak ediliyor. Günün elenen ismini ve son eleme adayını kaçıran kişiler sabah.com.tr aracılığıyla son eleme adayını öğreniyor. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi? İşte, 16 Aralık Cumartesi Masterchef son eleme adayı!