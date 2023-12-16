MASTERCHEF 16 ARALIK || İlk turun galibi belli oldu! MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi?

MasterChef'de bu hafta heyecanlı bir hafta yaşandı. Kıran kırana geçen kırmızı ve mavi takım mücadelelerinin yanı sıra bireysel mücadeleler de heyecan doruktaydı. Haftanın son eleme adayının belirleneceği günde yarışmacılara yapacağı yemeği ünlü şef Yılmaz Öztürk söyleyecek. Haftanın sürpriz konuğu olan ünlü şef, yarışmacıların yaptığı yemeği hem tadacak, hem puanlayacak. Peki, Masterchef'de bugün son eleme adaı kim oldu? İşte, MasterChef haftanın son eleme adayı...