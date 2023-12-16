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Haberler Fotohaber MASTERCHEF 16 ARALIK || İlk turun galibi belli oldu! MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi?
Giriş Tarihi: 16.12.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 22:51

MASTERCHEF 16 ARALIK || İlk turun galibi belli oldu! MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi?

MasterChef'de her hafta bir eleme gerçekleşiyor. Elemeler öncesinde takımlar yarışıyor ve kaybeden takımdan bir kişi bireysel yarışta sona kalması sonucunda eleme potasına giden isim oluyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde eleme potasında bulunan Esra, Batuhan ve Barbaros'un yanına bir isim daha katılacak. Finaline az kalınan yarışmada, kim birinci olacak şimdiden merak ediliyor. Günün elenen ismini ve son eleme adayını kaçıran kişiler sabah.com.tr aracılığıyla son eleme adayını öğreniyor. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi? İşte, 16 Aralık Cumartesi Masterchef son eleme adayı!

MASTERCHEF 16 ARALIK || İlk turun galibi belli oldu! MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi?

MasterChef'de bu hafta heyecanlı bir hafta yaşandı. Kıran kırana geçen kırmızı ve mavi takım mücadelelerinin yanı sıra bireysel mücadeleler de heyecan doruktaydı. Haftanın son eleme adayının belirleneceği günde yarışmacılara yapacağı yemeği ünlü şef Yılmaz Öztürk söyleyecek. Haftanın sürpriz konuğu olan ünlü şef, yarışmacıların yaptığı yemeği hem tadacak, hem puanlayacak. Peki, Masterchef'de bugün son eleme adaı kim oldu? İşte, MasterChef haftanın son eleme adayı...

MASTERCHEF 16 ARALIK || İlk turun galibi belli oldu! MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi?

MASTERCHEF'DE SON ELEME ADAYINI LÜFER BELİRLEYECEK!

MasterChef'in bugün yayınlanan yeni bölümünde son eleme adayı belli olacak. Günün konsepti ise odun ateşinde ızgara lüfer olacak. En iyi lüferi yapan eleme potasından kurtulurken, yapamayan ise potaya adını yazdıracak.

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MASTERCHEF 16 ARALIK || İlk turun galibi belli oldu! MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi?

İLK TURUN GALİBİ BELLİ OLDU!

İlk turda yapılan Izgara Lüfer yemeğinde en başarılı tabağı yapan isim TAHSİN oldu ve masterchef'in ilk sekizine giren isim oldu.

İkinci tura kalanlar arasında yapılan yarış sonrasında bu haftanın son yani 4.eleme adayı belli olacak.

MASTERCHEF 16 ARALIK || İlk turun galibi belli oldu! MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef'te bu haftanın eleme adayları;

Esra,

Barbaros,

Batuhan oldu.

Bugünkü yayında kaybeden bir isim daha eleme potasına girecek.

MASTERCHEF 16 ARALIK || İlk turun galibi belli oldu! MasterChef son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına girdi?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bursa yöresine ait geleneksel yemeklerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları; Tahsin, Dilara, Barbaros, Kıvanç ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Barbaros ödülün sahibi oldu.

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