MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 4 Eylül 2026 Cuma akşamı anlamlı bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Sezonun ilk dış çekimini Darülaceze'de gerçekleştiren yarışmacılar, konuklar için en özel menüleri hazırlamak adına tezgah başında kıyasıya bir mücadele veriyor.