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Haberler Fotohaber Yaşam MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları
Giriş Tarihi: 04.09.2026 21:36 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 21:39

MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk dış çekimi Darülaceze'de gerçekleşiyor. 4 Eylül akşamı ekranlara gelen MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve gecenin eleme adayları merak konusu oldu. 3-0'lık skorda haftanın son oyunu oynanıyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı?

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MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 4 Eylül 2026 Cuma akşamı anlamlı bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Sezonun ilk dış çekimini Darülaceze'de gerçekleştiren yarışmacılar, konuklar için en özel menüleri hazırlamak adına tezgah başında kıyasıya bir mücadele veriyor.

MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefliğinde oynanan haftanın son takım oyununda heyecan dorukta. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan taraf ve haftanın son eleme adayları açıklanıyor.

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MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

MasterChef dokunulmaz oyunu kazananı henüz belli olmadı.

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MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

4 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı elde eden yarışmacı, doğrudan bir arkadaşını potaya göndererek haftanın 7. eleme adayını belirleyecek. Ardından kaybeden takım içerisinde yapılan konsey oylaması sonucunda gecenin 8. ve son eleme adayı sandıktan çıkan oylarla kesinleşecek.

MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları

HAFTANIN ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren isimler netleşmişti. Hafta boyunca potaya giren güncel isimler şu şekildedir:

1. Eleme Adayı: Muhammed

2. Eleme Adayı: Koray

3. Eleme Adayı: Şükran

4. Eleme Adayı: Emre

5. Eleme Adayı: Şadi

6. Eleme Adayı: Cansu

MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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