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MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları
Giriş Tarihi: 04.09.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 21:39
MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 MasterChef eleme adayları
MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk dış çekimi Darülaceze'de gerçekleşiyor. 4 Eylül akşamı ekranlara gelen MasterChef 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve gecenin eleme adayları merak konusu oldu. 3-0'lık skorda haftanın son oyunu oynanıyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı?