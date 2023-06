Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:50

Masterchef All Star geliyor! İlk fragman yayınlandı: 2023 Masterchef All Star kadrosu açıklandı mı, yeni sezon ne zaman başlayacak?

Masterchef All Star için nefesler tutuldu. Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan lezzet yarışı yaz sezonunun gelmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Uzun soluklu yarışma programında bu kez All Star kadrosu yer alacak. Bu kapsamda ise "Masterchef All Star kadrosu açıklandı mı, yeni sezon ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Merakla beklenen programdan ilk fragman da geldi. Peki, Masterchef All Star kadrosu açıklandı mı, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar.