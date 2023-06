Masterchef All Star kadrosu programın başlamasıyla gündeme geliyor. Eski sezon yarışmacılarının tekrar mücadele edeceği MasterChef All Star, 14 Haziran günü ekran macerasına başlayacak. Eski yarışmacılarında aralarında bulunduğu yarışmacı kadrosunda Uğur Kardaş, Cemre Uyanık gibi isimler yer alıyor. İşte Masterchef All Star kadrosu tam liste