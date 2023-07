Giriş Tarihi: 08.07.2023 22:56 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 22:58

MasterChef All Star yedekler 2023 | 8 Temmuz Cumartesi MasterChef All Star yedek yarışmacı kim oldu, kim kazandı?

Masterchef All Star yedekler araştırılmaya başladı. TV8 ekranlarında yeni sezonu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye ana kadro ve yedek kadro ile gündemdeki yerini aldı. Yarışma için son şans yedekler olacak. Yeni bölümde yedek biletler sahiplerini buluyor. 8 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedek yarışmacı kim oldu 2023 sorusu gündemdeki yerini aldı. Yarışmanın takipçileri son bölümü takip ediyor. Peki, Masterchef kim kazandı, yedek kadroya kim girdi? İşte, Masterchef All Star yedekler…