Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:52
Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
11:52
MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI? MAsterChef'de heyecan dorukta! 3. altın kaşığı hangi yarışmacı alacak?
MasterChef All Star'da 157. bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Heyecan dorukta. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler MAsterChef'de 3. altın kaşığı kim alacak merak ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde önceki altın kaşığı alan yarışmacı Hasan olmuştu. MasterChef All Star'da 3. altın kaşığı alan yarşmacı ünlü şef Danilo Zanna tarafından açıklanacak. Peki, Masterchef altın kaşığı kim aldı? MAsterChef'de 3. altın kaşığın sahibi kim olacak?