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Haberler Fotohaber MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI? MAsterChef'de heyecan dorukta! 3. altın kaşığı hangi yarışmacı alacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 11:52

MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI? MAsterChef'de heyecan dorukta! 3. altın kaşığı hangi yarışmacı alacak?

MasterChef All Star'da 157. bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Heyecan dorukta. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler MAsterChef'de 3. altın kaşığı kim alacak merak ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde önceki altın kaşığı alan yarışmacı Hasan olmuştu. MasterChef All Star'da 3. altın kaşığı alan yarşmacı ünlü şef Danilo Zanna tarafından açıklanacak. Peki, Masterchef altın kaşığı kim aldı? MAsterChef'de 3. altın kaşığın sahibi kim olacak?

MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI? MAsterChef’de heyecan dorukta! 3. altın kaşığı hangi yarışmacı alacak?

MasterChef All Star'da bu akşam 3. altın kaşık sahibini bulacak. Yayınlanan bölümde ''benim öğreteceğim bir şey kalmadı'' ifadesine binaen günümüzde de devam eden geleneklerden biri olan "Altın Kaşık" hangi yarışmacının olacak? MAsterChef bu akşam heyecanlı anlara sahne olacak. Peki, MasterChef 3. altın kaşığı kim aldı?

MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI? MAsterChef’de heyecan dorukta! 3. altın kaşığı hangi yarışmacı alacak?

MASTERCHEF ALL STAR 3. ALTIN KAŞIK KİME ATILIYOR?

MasterChef All Star'da bu sezon şimdiye kadar 2 altın kaşık atıldı. İlk altın kaşığı alan Barboros, ikinci isim ise Hasan oldu.

Yayınlanan fragmanda Danilo şef tadım esnasında ''Bayıldım'' ifadesini kullandıktan sonra altın kaşığı ''Ben bilmiyorum, bu daha önce bu aşamada kaç defa oldu? Fakat bir kaşık durumu var...'' sözleri ile atıyor.

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MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI? MAsterChef’de heyecan dorukta! 3. altın kaşığı hangi yarışmacı alacak?

MASTERCHEF 157. BÖLÜMDE ALTIN KAŞIK ATILACAK!

Sezonun üçüncü altın kaşığı 157. bölümde atılıyor.

Ancak altın kaşık sahibi henüz belli değil, bu akşam ekrana gelecek bölümde netlik kazanacak.

MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI? MAsterChef’de heyecan dorukta! 3. altın kaşığı hangi yarışmacı alacak?

ALTIN KAŞIK NEDİR?

Kaşık atma durumu, şefler tarafından öğrencilerine, ''benim öğreteceğim bir şey kalmadı'' ifadesine binaen günümüzde de devam eden geleneklerden biridir denebilir.

Altın kaşık ise MasterChef'in All Star'a özgü olmasından kaynaklanıyor.

MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI? MAsterChef’de heyecan dorukta! 3. altın kaşığı hangi yarışmacı alacak?

KAŞIK ATMAK NE ANLAMA GELİR?

Aşçılık dünyasında sıklıkla kullanılan kaşık atma, öğrencilerin gururlanmasını sağlıyor. Bir şef eğer kaşık atıyor ise o yemeği çok beğendi anlamına geliyor. Şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor

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