MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI? MAsterChef’de heyecan dorukta! 3. altın kaşığı hangi yarışmacı alacak?

KAŞIK ATMAK NE ANLAMA GELİR?

Aşçılık dünyasında sıklıkla kullanılan kaşık atma, öğrencilerin gururlanmasını sağlıyor. Bir şef eğer kaşık atıyor ise o yemeği çok beğendi anlamına geliyor. Şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor