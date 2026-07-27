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Haberler Fotohaber MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölüm takip ediliyor
Giriş Tarihi: 27.07.2026 22:08 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 22:39

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölüm takip ediliyor

MasterChef Türkiye 2026'da bu akşam 10. önlük sahibini buluyor! TV8 ekranlarında 27 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümde MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı canlı yayında netleşiyor. Şeflerin belirlediği zorlu menüyü en başarılı şekilde sunup hayallerine bir adım daha yaklaşan o kritik isim kıyasıya mücadelenin ardından açıklanıyor.

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MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölüm takip ediliyor

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini üstlendiği yarışmada heyecan zirveye tırmandı. İki etaplı oyunun ilk bölümünde tezgah başına geçen yarışmacı adayları, lezzet ve teknik yarışında jüriden geçer not almaya çalıştı. Şef önlüğünü göğsüne takacak MasterChef ana kadroya giren son yarışmacı için heyecan dorukta.

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölüm takip ediliyor

27 TEMMUZ MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KRİTİK GECE: 10. ÖNLÜK İÇİN MÜCADELE

TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye 2026, 27 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle gündemde. Ana kadro seçimlerinin tüm hızıyla devam ettiği organizasyonda önlük mücadelesi her geçen gün daha da sertleşiyor.

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MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölüm takip ediliyor

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

Bu akşam 10. beyaz önlüğü kazanabilmek adına mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Şeflerin yüksek standartları karşısında zamanla yarışan adaylar, kusursuz tabaklar sunabilmek için zaman yönetimi ve lezzet dengesini ön planda tutmak zorunda.

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölüm takip ediliyor

MASTERCHEF 2026 ANA KADRO YARIŞMACILARI

Sezonun başından bu yana kıyasıya devam eden elemeler sonucunda ana kadroda yerini garantileyen yarışmacılar ve kesinleşen isimler şu şekildedir:

1. Ana Kadro Yarışmacısı: Batuhan

2. Ana Kadro Yarışmacısı: Nilay

3. Ana Kadro Yarışmacısı: Hasan Alp

4. Ana Kadro Yarışmacısı: Şiringül

5. Ana Kadro Yarışmacısı: Enes

6. Ana Kadro Yarışmacısı: Eyüp Can

7. Ana Kadro Yarışmacısı: Demirhan

8. Ana Kadro Yarışmacısı: Nurten

9. Ana Kadro Yarışmacısı: Şadi

10. Ana Kadro Yarışmacısı: (Bu akşamki canlı yayın neticesinde açıklanacaktır)

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölüm takip ediliyor
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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