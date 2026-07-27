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MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölüm takip ediliyor
Giriş Tarihi: 27.07.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 22:39
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölüm takip ediliyor
MasterChef Türkiye 2026'da bu akşam 10. önlük sahibini buluyor! TV8 ekranlarında 27 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümde MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı canlı yayında netleşiyor. Şeflerin belirlediği zorlu menüyü en başarılı şekilde sunup hayallerine bir adım daha yaklaşan o kritik isim kıyasıya mücadelenin ardından açıklanıyor.