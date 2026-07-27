MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölüm takip ediliyor

27 TEMMUZ MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KRİTİK GECE: 10. ÖNLÜK İÇİN MÜCADELE

TV8'in yarışma programı MasterChef Türkiye 2026, 27 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle gündemde. Ana kadro seçimlerinin tüm hızıyla devam ettiği organizasyonda önlük mücadelesi her geçen gün daha da sertleşiyor.