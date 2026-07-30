MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz 2026 MasterChef’te önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF ANA KADROYA GEÇEN 12. YARIŞMACI AÇIKLANDI MI?

MasterChef 2026 ana kadro seçmelerinde 12. önlük için tezgah başına geçen yarışmacılar arasından birinci ve ikinci turun galibi henüz netleşme aşamasında. Şeflerin tadım ve değerlendirme süreci devam ederken, kazanan yarışmacı duyurulduğu anda liste güncellenecektir. Ekran başındaki izleyiciler "30 Temmuz MasterChef kim kazandı?" sorusunun yanıtını kilitlenmiş durumda takip ediyor.