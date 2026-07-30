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Giriş Tarihi: 30.07.2026 21:50 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 21:52

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz 2026 MasterChef'te önlüğü kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. 30 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde, şeflerin istediği tabağı en başarılı şekilde hazırlayarak 12. önlüğü kazanacak isim merak konusu oldu. MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı stüdyoda kıyasıya süren kritik etapların ardından açıklanıyor.

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MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz 2026 MasterChef’te önlüğü kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde devam eden eleme turunda heyecan dorukta. İlk turda önlük mücadelesi veren yarışmacı adayları, yaratıcılık tabağında son kozlarını paylaşıyor. MasterChef 12. yarışmacı yarışma takipçilerinin bir numaralı gündem maddesi.

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz 2026 MasterChef’te önlüğü kim kazandı?

TV8 MASTERCHEF 30 TEMMUZ 2026: 12. ÖNLÜK MÜCADELESİNDE SON DURUM

TV8 ekranlarında 30 Temmuz akşamı yayınlanan bölümde 3. grup yarışmacıları mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. İlk etapta şeflerin belirlediği teknik yemeği eksiksiz hazırlayan isimler ikinci tura kalmayı başardı. İkinci etapta ise ana ürünle en yaratıcı tabağı çıkaran yarışmacı gecenin önlüğünü alarak ana kadro biletini cebine koyacak.

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MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz 2026 MasterChef’te önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF ANA KADROYA GEÇEN 12. YARIŞMACI AÇIKLANDI MI?

MasterChef 2026 ana kadro seçmelerinde 12. önlük için tezgah başına geçen yarışmacılar arasından birinci ve ikinci turun galibi henüz netleşme aşamasında. Şeflerin tadım ve değerlendirme süreci devam ederken, kazanan yarışmacı duyurulduğu anda liste güncellenecektir. Ekran başındaki izleyiciler "30 Temmuz MasterChef kim kazandı?" sorusunun yanıtını kilitlenmiş durumda takip ediyor.

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz 2026 MasterChef’te önlüğü kim kazandı?

2026 MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Ana Kadro Yarışmacısı: Batuhan

2. Ana Kadro Yarışmacısı: Nilay

3. Ana Kadro Yarışmacısı: Hasan Alp

4. Ana Kadro Yarışmacısı: Şiringül

5. Ana Kadro Yarışmacısı: Enes

6. Ana Kadro Yarışmacısı: Eyüp Can

7. Ana Kadro Yarışmacısı: Demirhan

8. Ana Kadro Yarışmacısı: Nurten

9. Ana Kadro Yarışmacısı: Şadi

10. Ana Kadro Yarışmacısı: Burçin

11. Ana Kadro Yarışmacısı: Tolğa

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz 2026 MasterChef’te önlüğü kim kazandı?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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