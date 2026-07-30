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MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz 2026 MasterChef'te önlüğü kim kazandı?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 21:50
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 21:52
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz 2026 MasterChef'te önlüğü kim kazandı?
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. 30 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümde, şeflerin istediği tabağı en başarılı şekilde hazırlayarak 12. önlüğü kazanacak isim merak konusu oldu. MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı stüdyoda kıyasıya süren kritik etapların ardından açıklanıyor.