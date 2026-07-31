MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz 2026 MasterChef 13. önlük sahibini buluyor

31 TEMMUZ MASTERCHEF TÜRKİYE'DE 13. ÖNLÜK İÇİN KIRAN KIRANA MÜCADELE

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı 31 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümle hız kesmeden devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu liderliğinde gerçekleşen seçimlerde yarışmacı adayları önlük kapma mücadelesinde tezgah başına geçti. İlk etapta zorlu teknik yemekleri kusursuz şekilde hazırlamaya çalışan adaylar, şeflerden geçer not alabilmek için zamanla yarıştı.