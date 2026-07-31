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Giriş Tarihi: 31.07.2026 22:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 22:35

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz 2026 MasterChef 13. önlük sahibini buluyor

TV8 ekranlarının lezzet yarışması MasterChef Türkiye'de 31 Temmuz 2026 Cuma akşamı 13. önlük mücadelesi nefes kesiyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde devam eden kritik etapta finalist olmak isteyen adaylar tüm kozlarını paylaşıyor. Peki, gecenin sonunda MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? İşte gelişmeler...

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz 2026 MasterChef 13. önlük sahibini buluyor

3. grup seçmeleri son hızıyla sürüyor. Şeflerin belirlediği teknik tabağı ve ardından gelen yaratıcılık turunu en başarılı şekilde tamamlayan isim önlüğüne kavuşacak. Mutfaktaki kıyasıya rekabet TV8 yayınıyla eş zamanlı takip edilirken, MasterChef 13. yarışmacı merak konusu.

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz 2026 MasterChef 13. önlük sahibini buluyor

31 TEMMUZ MASTERCHEF TÜRKİYE'DE 13. ÖNLÜK İÇİN KIRAN KIRANA MÜCADELE

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı 31 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümle hız kesmeden devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu liderliğinde gerçekleşen seçimlerde yarışmacı adayları önlük kapma mücadelesinde tezgah başına geçti. İlk etapta zorlu teknik yemekleri kusursuz şekilde hazırlamaya çalışan adaylar, şeflerden geçer not alabilmek için zamanla yarıştı.

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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz 2026 MasterChef 13. önlük sahibini buluyor

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

31 Temmuz 2026 Cuma akşamı yayınlanan MasterChef yeni bölümde 13. önlük mücadelesi şu an tüm hızıyla devam ediyor. Şeflerin karar anı yaklaştıkça stüdyodaki gerilim tavan yaparken, 13. yarışmacının ismi gecenin sonunda netleşecek.

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz 2026 MasterChef 13. önlük sahibini buluyor

2026 MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Ana Kadro Yarışmacısı: Batuhan

2. Ana Kadro Yarışmacısı: Nilay

3. Ana Kadro Yarışmacısı: Hasan Alp

4. Ana Kadro Yarışmacısı: Şiringül

5. Ana Kadro Yarışmacısı: Enes

6. Ana Kadro Yarışmacısı: Eyüp Can

7. Ana Kadro Yarışmacısı: Demirhan

8. Ana Kadro Yarışmacısı: Nurten

9. Ana Kadro Yarışmacısı: Şadi

10. Ana Kadro Yarışmacısı: Burçin

11. Ana Kadro Yarışmacısı: Tolğa

12. Ana Kadro Yarışmacısı: Muhammed

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz 2026 MasterChef 13. önlük sahibini buluyor
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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