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MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz 2026 MasterChef 13. önlük sahibini buluyor
Giriş Tarihi: 31.07.2026 22:33
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 22:35
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz 2026 MasterChef 13. önlük sahibini buluyor
TV8 ekranlarının lezzet yarışması MasterChef Türkiye'de 31 Temmuz 2026 Cuma akşamı 13. önlük mücadelesi nefes kesiyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde devam eden kritik etapta finalist olmak isteyen adaylar tüm kozlarını paylaşıyor. Peki, gecenin sonunda MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? İşte gelişmeler...