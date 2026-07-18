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Haberler Fotohaber MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? 18 Temmuz 2026 MasterChef'te final turu!
Giriş Tarihi: 18.07.2026 22:21 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 22:22

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? 18 Temmuz 2026 MasterChef'te final turu!

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İlk önlüğün sahibini bulmasının ardından izleyiciler, 18 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtına kilitlendi. İşte Mehmet, Somer ve Danilo şefin değerlendirmeleriyle gecenin kadro yarışı.

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MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? 18 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!

Mutfakta taktiksel stratejilerin ve gastronomi yeteneklerinin havada uçuştuğu final turunda, yarışmacılar hayallerindeki beyaz önlüğü almak için tezgah başına geçti. İlk grupta mücadele eden iddialı isimlerin kıyasıya rekabeti ekranlara yansırken stüdyoda adeta bir lezzet düellosu yaşandı. MasterChef ana kadro yarışmacıları birikmeye başladı.

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? 18 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO SEÇİMLERİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

MasterChef Türkiye'de ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Büyük ödül ve şampiyonluk kupası için yarışacak 2026 sezonunun yarışmacı profilleri, iki aşamalı zorlu elemelerin ardından netlik kazanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, mutfaktaki stres yönetimi ve tabaklama vizyonu önlüğe giden yolu belirliyor.

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MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? 18 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya seçilen ikinci yarışmacı henüz netleşmedi.

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? 18 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!

2026 MASTERCHEF YARIŞMACILARI

1. BATUHAN

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? 18 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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