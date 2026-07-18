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MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? 18 Temmuz 2026 MasterChef'te final turu!
Giriş Tarihi: 18.07.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 22:22
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu? 18 Temmuz 2026 MasterChef'te final turu!
TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İlk önlüğün sahibini bulmasının ardından izleyiciler, 18 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtına kilitlendi. İşte Mehmet, Somer ve Danilo şefin değerlendirmeleriyle gecenin kadro yarışı.