MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? 24 Temmuz 2026 MasterChef’te ana kadro yarışmacıları

2026 MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO SEÇİMLERİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

MasterChef Türkiye'de ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Büyük ödül ve şampiyonluk kupası için yarışacak 2026 sezonunun yarışmacı profilleri, iki aşamalı zorlu elemelerin ardından netlik kazanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, mutfaktaki stres yönetimi ve tabaklama vizyonu önlüğe giden yolu belirliyor.