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MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? 24 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadro yarışmacıları
Giriş Tarihi: 24.07.2026 22:47
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? 24 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadro yarışmacıları
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. 24 Temmuz 2026 Cuma akşamının heyecan dolu bölümünde, şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda ön eleme turunu başarıyla geçerek önlüğün sahibi olan ve ana kadroya girmeye hak kazanan 7. yarışmacı ön plana çıktı. Peki, "MasterChef'te 24 Temmuz Cuma akşamı önlüğü kim kazandı, ana kadroya katılan 7. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...