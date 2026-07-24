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Haberler Fotohaber MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? 24 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadro yarışmacıları
Giriş Tarihi: 24.07.2026 22:47

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? 24 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadro yarışmacıları

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. 24 Temmuz 2026 Cuma akşamının heyecan dolu bölümünde, şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda ön eleme turunu başarıyla geçerek önlüğün sahibi olan ve ana kadroya girmeye hak kazanan 7. yarışmacı ön plana çıktı. Peki, "MasterChef'te 24 Temmuz Cuma akşamı önlüğü kim kazandı, ana kadroya katılan 7. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...

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MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? 24 Temmuz 2026 MasterChef’te ana kadro yarışmacıları

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026 sezonunda heyecan günden güne artıyor. Zorlu eleme turlarını geride bırakan adaylar, ana kadroda yer alabilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiliyor. Milyonların ekran başına kilitlendiği 24 Temmuz 2026 MasterChef ana kadroda 6. önlüğü alan isim merakla takip ediliyor.

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? 24 Temmuz 2026 MasterChef’te ana kadro yarışmacıları

2026 MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO SEÇİMLERİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

MasterChef Türkiye'de ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Büyük ödül ve şampiyonluk kupası için yarışacak 2026 sezonunun yarışmacı profilleri, iki aşamalı zorlu elemelerin ardından netlik kazanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, mutfaktaki stres yönetimi ve tabaklama vizyonu önlüğe giden yolu belirliyor.

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MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? 24 Temmuz 2026 MasterChef’te ana kadro yarışmacıları

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 7. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya seçilen yedinci yarışmacı henüz belli olmadı. Şefler tarafından seçilen 7.yarışmacı açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? 24 Temmuz 2026 MasterChef’te ana kadro yarışmacıları

2026 MASTERCHEF YARIŞMACILARI

1. BATUHAN

2. NİLAY

3. HASAN ALP

4. ŞİRİNGÜL

5. ENES

6. EYÜP CAN

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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