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MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? 25 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadro yarışmacıları
Giriş Tarihi: 25.07.2026 23:10
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? 25 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadro yarışmacıları
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinde heyecan devam ediyor. Şeflerin değerlendirmeleri doğrultusunda her akşam yeni bir isim hayallerindeki önlüğün sahibi olurken, gözler 25 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölüme çevrildi. İlk grubun tamamlanmasının ardından ikinci grup yarışmacılarının önlük mücadelesinde 8. yarışmacının kim olduğu izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, "MasterChef Türkiye 2026 ana kadroya giren 8. yarışmacı hangi isim oldu ve önlüğü kim kazandı?"