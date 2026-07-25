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Haberler Fotohaber MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? 25 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadro yarışmacıları
Giriş Tarihi: 25.07.2026 23:10

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? 25 Temmuz 2026 MasterChef'te ana kadro yarışmacıları

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinde heyecan devam ediyor. Şeflerin değerlendirmeleri doğrultusunda her akşam yeni bir isim hayallerindeki önlüğün sahibi olurken, gözler 25 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölüme çevrildi. İlk grubun tamamlanmasının ardından ikinci grup yarışmacılarının önlük mücadelesinde 8. yarışmacının kim olduğu izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, "MasterChef Türkiye 2026 ana kadroya giren 8. yarışmacı hangi isim oldu ve önlüğü kim kazandı?"

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MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? 25 Temmuz 2026 MasterChef’te ana kadro yarışmacıları

Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışmacıların ana kadro mücadelesi nefes kesiyor. Şeflerin belirlediği zorlu konseptlerde tezgah başına geçen adaylar, hem zamana hem de rakiplerine karşı bir mücadele veriyor. Böylece izleyicilerin "MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı" sorgulaması ön plana çıktı.

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? 25 Temmuz 2026 MasterChef’te ana kadro yarışmacıları

2026 MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO SEÇİMLERİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

MasterChef Türkiye'de ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Büyük ödül ve şampiyonluk kupası için yarışacak 2026 sezonunun yarışmacı profilleri, iki aşamalı zorlu elemelerin ardından netlik kazanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, mutfaktaki stres yönetimi ve tabaklama vizyonu önlüğe giden yolu belirliyor.

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MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? 25 Temmuz 2026 MasterChef’te ana kadro yarışmacıları

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 8. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya seçilen sekizinci yarışmacı henüz belli olmadı. Şefler tarafından seçilen 8.yarışmacı açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? 25 Temmuz 2026 MasterChef’te ana kadro yarışmacıları

2026 MASTERCHEF YARIŞMACILARI

1. BATUHAN

2. NİLAY

3. HASAN ALP

4. ŞİRİNGÜL

5. ENES

6. EYÜP CAN

7.DEMİRHAN

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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