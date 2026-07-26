MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz 2026 MasterChef 9. yarışmacısı

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde devam eden eleme turlarında yarışmacılar tezgah başında tüm kozlarını paylaşıyor. Zorlu yaratıcılık tabağı ve teknik tarif etaplarından geçen önlüğün sahibi oluyor. MasterChef ana kadro 9. yarışmacısı izleyenlerin gündeminde.