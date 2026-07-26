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MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz 2026 MasterChef 9. yarışmacısı
Giriş Tarihi: 26.07.2026 22:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 22:27
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz 2026 MasterChef 9. yarışmacısı
TV8 ekranlarının yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir akşam daha yaşanıyor. 26 Temmuz 2026 Pazar günü yayınlanan son bölümde mutfakta sergilenen kıyasıya mücadelenin ardından MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı netleşiyor. Şeflerin kritik değerlendirmeleri sonucunda önlüğü kazanan isim merak konusu.