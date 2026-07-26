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Haberler Fotohaber MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz 2026 MasterChef 9. yarışmacısı
Giriş Tarihi: 26.07.2026 22:22 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 22:27

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz 2026 MasterChef 9. yarışmacısı

TV8 ekranlarının yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir akşam daha yaşanıyor. 26 Temmuz 2026 Pazar günü yayınlanan son bölümde mutfakta sergilenen kıyasıya mücadelenin ardından MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı netleşiyor. Şeflerin kritik değerlendirmeleri sonucunda önlüğü kazanan isim merak konusu.

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MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz 2026 MasterChef 9. yarışmacısı

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde devam eden eleme turlarında yarışmacılar tezgah başında tüm kozlarını paylaşıyor. Zorlu yaratıcılık tabağı ve teknik tarif etaplarından geçen önlüğün sahibi oluyor. MasterChef ana kadro 9. yarışmacısı izleyenlerin gündeminde.

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz 2026 MasterChef 9. yarışmacısı

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 MUTFAKTA NEFES KESEN FİNAL TURU ETABI

MasterChef Türkiye 2026 sezonu, ana kadro seçmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun titiz değerlendirmelerinden geçen adaylar, önlüğü kapabilmek adına zamanla yarışıyor. 26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümde yarışmacı adayları ilk etapta belirlenen konsept çerçevesinde en yaratıcı tabağı çıkarmak için tezgah başına geçti.

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MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz 2026 MasterChef 9. yarışmacısı

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

8 yarışmacının ardından gözler 26 Temmuz Pazar akşamı önlüğün sahibi olacak 9. isme çevrildi. İkinci turun sonunda şeflerin ortak kararıyla gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı, isminin yazılı olduğu önlüğü giyerek ana kadroya adını yazdıran 9. yarışmacı olmaya hak kazanacak.

Kritik 2 etabın ardından isim netleşecek.

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz 2026 MasterChef 9. yarışmacısı

MASTERCHEF 2026 ANA KADRO YARIŞMACILARI

Sezonun başından bu yana süren etaplar sonucunda ana kadroda yerini garantileyen ilk 8 isim performanslarıyla dikkat çekmişti. Şu ana kadar önlüğü alıp ana kadroya giren yarışmacılar sıralamasıyla şu şekilde:

1. Yarışmacı: Batuhan Nazikoğlu

2. Yarışmacı: Nilay Özgen

3. Yarışmacı: Hasan Alp Karabacak

4. Yarışmacı: Şiringül Kaya

5. Yarışmacı: Enes Vardar

6. Yarışmacı: Eyüp Can Güneş

7. Yarışmacı: Demirhan Ali

8. Yarışmacı: Nurten Ocak Tamer

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? TV8 ile 26 Temmuz 2026 MasterChef 9. yarışmacısı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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