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MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu? 17 Temmuz 2026 MasterChef'te final turu!
Giriş Tarihi: 17.07.2026 22:33
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 22:36
MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu? 17 Temmuz 2026 MasterChef'te final turu!
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışmasında beklenen gün geldi ve ana kadronun ilk ismi bu akşam önlüğünü alıyor. 17 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölümde şeflerin en yüksek puanını alan o isim, önlüğü kaparak hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Peki, MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu?