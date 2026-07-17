MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu? 17 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!

MASTERCHEF 2026 FİNAL TURU BAŞLADI!

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro seçmeleri tüm hızıyla sürerken, yarışmacılar jüri üyelerinin karşısına en iddialı tabaklarıyla çıktı. Teknik becerilerin, lezzet dengesinin ve zaman yönetiminin test edildiği bu kritik gecede, adaylar stres yönetiminde oldukça zorlandı. Final turunda ana kadroya seçilen yarışmacılar bir bir balkona çıkacak.