Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu? 17 Temmuz 2026 MasterChef'te final turu!
Giriş Tarihi: 17.07.2026 22:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 22:36

MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu? 17 Temmuz 2026 MasterChef'te final turu!

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışmasında beklenen gün geldi ve ana kadronun ilk ismi bu akşam önlüğünü alıyor. 17 Temmuz 2026 MasterChef yeni bölümde şeflerin en yüksek puanını alan o isim, önlüğü kaparak hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Peki, MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu?

  • ABONE OL
MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu? 17 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğinde devam eden gastronomi maratonunda üçüncü tur heyecanı zirve yaptı. Günlerdir süren zorlu elemelerin ardından final turunda 2 aşamalı yarışta en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı, adını şimdiden şampiyonluk yoluna yazdırmayı başarıyor. Bu noktada MasterChef ana kadro yarışmacısı araştırmaları hız kazanmış durumda.

MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu? 17 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!

MASTERCHEF 2026 FİNAL TURU BAŞLADI!

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro seçmeleri tüm hızıyla sürerken, yarışmacılar jüri üyelerinin karşısına en iddialı tabaklarıyla çıktı. Teknik becerilerin, lezzet dengesinin ve zaman yönetiminin test edildiği bu kritik gecede, adaylar stres yönetiminde oldukça zorlandı. Final turunda ana kadroya seçilen yarışmacılar bir bir balkona çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu? 17 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK YARIŞMACI KİM OLDU?

Yarışın devam ettiği MasterChef'te henüz ana kadroya seçilen 1. yarışmacı netleşmedi.

MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu? 17 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!

MASTERCHEF ANA KADRO SEÇİMLERİ NASIL DEVAM EDECEK?

İlk yarışmacının netleşmesinin ardından gözler önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni bölümlere çevrildi. MasterChef Türkiye'de ana kadro tamamlanana kadar her gün yeni bir isim önlüğün sahibi olacak. Büyük finale giden yolda kadronun geri kalan isimlerinin kimler olacağı ve elenen favori adayların yedeklerden şans bulup bulamayacağı şimdiden büyük bir merak konusu.

MasterChef ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu? 17 Temmuz 2026 MasterChef’te final turu!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA