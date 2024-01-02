Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:00
MasterChef bu akşam yok mu, neden yok, birinci kim oldu? MasterChef finali ne zaman, hangi gün yayınlanacak, finalistler kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye All Star bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Her gün tv8 ekranlarında seyircisi ile buluşan yapımın son bölümünde son 4'e kalan yarışmacılar belli olmuştu. Finale doğru adım adım gidilirken MasterChef Türkiye neden yok, bitti mi, kim birinci oldu sorularına yanıt aranıyor. Peki, MasterChef Türkiye bugün var mı yok mu, bitti mi, finali ne zaman, kim birinci olacak? İşte, detaylar…