MasterChef bu akşam yok mu, neden yok, birinci kim oldu? MasterChef finali ne zaman, hangi gün yayınlanacak, finalistler kim oldu?

MasterChef Türkiye All Star bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. 30 Aralık 2023'de yayınlanan son bölümde şef ceketi kazanan Hasan, Sergen, Barbaros, Esra ve Tahsin arasında eleme oyunu oynanmış ve en düşük puanı alan Sergen yarışmaya veda etmişti. TV8 yayın akışı ile 1 Ocak 2024 bugün MasterChef var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı belli oldu. Peki MasterChef Türkiye neden yok, bitti mi, kim birinci oldu? İşte, yanıtı…