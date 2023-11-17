MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 16 Kasım MasterChef eleme adayı kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunu en başarılı menüyü hazırlayan takım kazanırken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. MasterChef son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;