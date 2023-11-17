MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 16 Kasım MasterChef eleme adayı kimler oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda İtalyan yemeklerini en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarısız olan takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte 16 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimler.