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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 16 Kasım MasterChef eleme adayı kimler oldu?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:08 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 06:08

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 16 Kasım MasterChef eleme adayı kimler oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda İtalyan yemeklerini en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarısız olan takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte 16 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimler.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 16 Kasım MasterChef eleme adayı kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunu en başarılı menüyü hazırlayan takım kazanırken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. MasterChef son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 16 Kasım MasterChef eleme adayı kimler oldu?

16 Kasım 2023 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 16 Kasım MasterChef eleme adayı kimler oldu?

Dokunulmazlık oyununda yemek bazında alınan puanlar şöyle;

Crostini Di Fegatini Toscani: KIRMIZI 1-0 MAVİ

Polpo Alla Luciana: KIRMIZI 2-0 MAVİ

Tortellini in Brodo: KIRMIZI 3-0 MAVİ

Gnocchi Alla Romana: KIRMIZI 3-1 MAVİ

Trippa Alla Milanese: KIRMIZI 3-2 MAVİ

Baccala Alla Livornese: KIRMIZI 3-3 MAVİ

Torta Sussana: KIRMIZI 3-4 MAVİ

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 16 Kasım MasterChef eleme adayı kimler oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM HANGİSİ OLDU?

MasterChef'te 16 Kasım günü yapılan dokunulmazlık oyununda kazanan MAVİ TAKIM oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 16 Kasım MasterChef eleme adayı kimler oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan isim KIVANÇ oldu.

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