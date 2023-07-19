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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Zorlu mücadele! TV8 ile 18 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 19.07.2023 06:04 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 06:04

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Zorlu mücadele! TV8 ile 18 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyun sonrasında en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takımdan ise eleme adayı çıkarıldı. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimlere ilişkin detaylar.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Zorlu mücadele! TV8 ile 18 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye son bölümde yeni takımlar ilk dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yemekler hazırlayan takımlardan en başarılı olanı dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden takımdan iki isim eleme potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Zorlu mücadele! TV8 ile 18 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Günün dokunulmazlığını KIRMIZI TAKIM kazandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Zorlu mücadele! TV8 ile 18 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik oyunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim BURCU oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Zorlu mücadele! TV8 ile 18 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında eleme adayları AYAZ ve MERT oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Zorlu mücadele! TV8 ile 18 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
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