MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Zorlu mücadele! TV8 ile 18 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyun sonrasında en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takımdan ise eleme adayı çıkarıldı. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isimlere ilişkin detaylar.