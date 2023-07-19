MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Zorlu mücadele! TV8 ile 18 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef Türkiye son bölümde yeni takımlar ilk dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yemekler hazırlayan takımlardan en başarılı olanı dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden takımdan iki isim eleme potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;