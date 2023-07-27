MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyun sonunda kazanan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Detayları merak edenler MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin detaylar.