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Haberler Fotohaber MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 23:44 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 00:07

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyun sonunda kazanan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Detayları merak edenler MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin detaylar.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 27 Temmuz günü ekranlara gelen son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu mücadelede menüyü en başarılı çıkaran takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Detayları merak edenler ise MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?

27 Temmuz 2023 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef All Star yarışmasında mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı.

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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?

Mavi ve kırmızı takım üyeleri, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda verilen menüyü en başarılı şekilde hazırlamak için hünerlerini ortaya koydu.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 27 Temmuz günü ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlığı kazanan MAVİ TAKIM oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim TAHSİN oldu.

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