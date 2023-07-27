MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 27 Temmuz günü ekranlara gelen son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu mücadelede menüyü en başarılı çıkaran takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Detayları merak edenler ise MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;