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Haberler Fotohaber SON İSİM! MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları
Giriş Tarihi: 24.12.2023 00:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 00:19

SON İSİM! MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

MasterChef eleme adayı pota netleşiyor. 2023 All Star sezonunda şampiyonluk için geri sayım başladı. Bir yarışmacı daha veda ediyor. TV8 ile son bölüm sonrası ile eleme adayları bir bir ortaya çıkıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımıyla belirlenen en başarılı tabak dokunulmazlığı kapıyor. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim aldı soruları gündemde. Peki, 23 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SON İSİM! MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Şef Ömür Akkor tarifleriyle son bölüme konuk oldu. Sayılı yarışmacının kaldığı son dönemde gittikçe sayı azalıyor. MasterChef eleme adayı kim oldu yarışma takipçilerinin gündeminde. Peki, TV8 ile 23 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte, son eleme adayı!

SON İSİM! MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU SONRASI POTA NETLEŞİYOR!

Dokunulmazlık oyunu ile haftanın son eleme adayı belli oluyor. Pota netleşiyor ve eleme öncesi isimler belirleniyor. MasterChef yarışmacıları yarışa devam etmek ve şampiyon olmak için mücadele ediyor.

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SON İSİM! MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

İlk etapta Şef Ömür Akkor'un keşkek tabağını hazırlamaya çalışan yarışmacılardan bir kişi en başarılı tabağı yaptı ve potadan kurtuldu.

İkinci tura kalan diğer adaylardan Barbaros ve Sergen sona kaldı.

SON İSİM! MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

23 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te son eleme adayı SERGEN oldu.

SON İSİM! MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Esra oldu.

Haftanın 2. eleme adayı Eren oldu.

Haftanın 3. eleme adayı Batuhan oldu.

Haftanın 4. eleme adayı Sergen oldu.

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