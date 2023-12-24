SON İSİM! MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

Giriş Tarihi: 24.12.2023 00:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
00:19
MasterChef eleme adayı pota netleşiyor. 2023 All Star sezonunda şampiyonluk için geri sayım başladı. Bir yarışmacı daha veda ediyor. TV8 ile son bölüm sonrası ile eleme adayları bir bir ortaya çıkıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımıyla belirlenen en başarılı tabak dokunulmazlığı kapıyor. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim aldı soruları gündemde. Peki, 23 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?