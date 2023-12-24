SON İSİM! MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Şef Ömür Akkor tarifleriyle son bölüme konuk oldu. Sayılı yarışmacının kaldığı son dönemde gittikçe sayı azalıyor. MasterChef eleme adayı kim oldu yarışma takipçilerinin gündeminde. Peki, TV8 ile 23 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte, son eleme adayı!