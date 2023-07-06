MASTERCHEF FATMA NUR’A NE OLDU, NEDEN YOK? Mehmet Şef açıkladı! Fatma Nur Uçar MasterChef All Star’dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok?

KAZA GEÇİRMİŞTİ

Bu sene All Star versiyonuyla ekranlarda olan MasterChef'in ana kadrosu yavaş yavaş belirleniyor. Eski yarışmacıların kadroya girmek için kıyasıya mücadelesi tam gaz devam ediyor.

Danilo Şef ve Mehmet Şef'in yanı sıra her hafta konuk bir jüri üyesiyle ekranlara gelen MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde 19. yarışmacı için kıyasıya bir mücadele vardı.

2022 sezonu yarışmacılarının mücadele ettiği dün akşamki bölümde Fatma Nur'un yemek yaparken geçirdiği kaza hem stüdyoyu hem de ekran başındaki izleyenleri buz kestirdi.