MASTERCHEF FATMA NUR’A NE OLDU, NEDEN YOK? Mehmet Şef açıkladı! Fatma Nur Uçar MasterChef All Star’dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star yeni ve heyecanlı bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ana kadroda yarışacak yarışmacılar bir bir belli oluyor. 2022 grubu yarışmacıları ana kadroda yer alabilmek için 6 Temmuz 2023 Perşembe akşamı son kez mutfağa girecek. Ancak yayınlanan fragmanda Fatma Nur'un yeni bölümde yer almadığı görüldü. Bu gelişme sonrası yarışmanın sıkı takipçileri, ''MasterChef Fatma'ya ne oldu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili açıklama Mehmet Şef'ten geldi. Peki, Fatma Nur Uçar MasterChef All Star'dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok? İşte yanıtı…