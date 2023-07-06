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Haberler Fotohaber MASTERCHEF FATMA NUR'A NE OLDU, NEDEN YOK? Mehmet Şef açıkladı! Fatma Nur Uçar MasterChef All Star'dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 21:42 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 21:52

MASTERCHEF FATMA NUR'A NE OLDU, NEDEN YOK? Mehmet Şef açıkladı! Fatma Nur Uçar MasterChef All Star'dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star yeni ve heyecanlı bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ana kadroda yarışacak yarışmacılar bir bir belli oluyor. 2022 grubu yarışmacıları ana kadroda yer alabilmek için 6 Temmuz 2023 Perşembe akşamı son kez mutfağa girecek. Ancak yayınlanan fragmanda Fatma Nur'un yeni bölümde yer almadığı görüldü. Bu gelişme sonrası yarışmanın sıkı takipçileri, ''MasterChef Fatma'ya ne oldu, neden yok?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili açıklama Mehmet Şef'ten geldi. Peki, Fatma Nur Uçar MasterChef All Star'dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok? İşte yanıtı…

MASTERCHEF FATMA NUR’A NE OLDU, NEDEN YOK? Mehmet Şef açıkladı! Fatma Nur Uçar MasterChef All Star’dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok?

MasterChef Fatma'ya ne oldu, neden yok soruları yanıt arıyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye All Star kadrosu tamamlanıyor. İlgiyle izlenen yarışma, 6 Temmuz Perşembe akşamı 20. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Ana kadro yarışı 20'nci isimle beraber sona erecek. Yayınlanan fragman ise izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Fatma Nur Uçar, yeni bölümde yer almadı. Yarışmacının sevenleri ise bu noktada ''MasterChef Fatma'ya ne oldu, neden yok?'' sorularını gündeme taşıdı. Kafalardaki soru işaretleri ise ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın açıklaması ile giderildi. Peki, Fatma Nur Uçar MasterChef All Star'dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok? İşte detaylar…

MASTERCHEF FATMA NUR’A NE OLDU, NEDEN YOK? Mehmet Şef açıkladı! Fatma Nur Uçar MasterChef All Star’dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok?

MASTERCHEF FATMA'Y NE OLDU, NEDEN YOK?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star sezonu ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıran kırana mücadele ediyor.

Uzun soluklu yarışmada 6 Temmuz Perşembe akşamı ana kadroya girecek olan son isim belirlenecek.

Heyecanla beklenilen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana Mehmet Şef'in Fatma Nur ile ilgili açıklaması damga vurdu. Fatma Nur'un neden yarışmada olmadığı ortaya çıktı.

Fragmanda Mehmet Şef, "Fatma Nur bugün bizimle olamayacak. Geldiği gün bize bahsetmişti. Çok rahatsız olduğunu söylemişti. Ailesine de sabırlar dileriz" dedi. Bu açıklama akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

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MASTERCHEF FATMA NUR’A NE OLDU, NEDEN YOK? Mehmet Şef açıkladı! Fatma Nur Uçar MasterChef All Star’dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok?

FATMA NUR AÇIKLAMA YAPTI

Fatma Nur Uçar, sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

MASTERCHEF FATMA NUR’A NE OLDU, NEDEN YOK? Mehmet Şef açıkladı! Fatma Nur Uçar MasterChef All Star’dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok?

MasterChef Fatma, yaptığı açıklamada ''Öncelikle MasterChef All Star'da ana kadroya girebilmeyi çok istedim. Ama hayat bazen istediğin gibi gitmiyor. Son gün çekimden önce 5 yaşından beri bana bakan annem gibi olan babaannemi kaybettim ve o şekilde yarışmayacağım için çekilmek zorunda kaldım. Üzgünüm, aynı anda iki acıyı yaşamak zorunda kaldım.'' dedi.

MASTERCHEF FATMA NUR’A NE OLDU, NEDEN YOK? Mehmet Şef açıkladı! Fatma Nur Uçar MasterChef All Star’dan ayrıldı mı, elendi mi, yeni bölümde neden yok?

KAZA GEÇİRMİŞTİ

Bu sene All Star versiyonuyla ekranlarda olan MasterChef'in ana kadrosu yavaş yavaş belirleniyor. Eski yarışmacıların kadroya girmek için kıyasıya mücadelesi tam gaz devam ediyor.

Danilo Şef ve Mehmet Şef'in yanı sıra her hafta konuk bir jüri üyesiyle ekranlara gelen MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde 19. yarışmacı için kıyasıya bir mücadele vardı.

2022 sezonu yarışmacılarının mücadele ettiği dün akşamki bölümde Fatma Nur'un yemek yaparken geçirdiği kaza hem stüdyoyu hem de ekran başındaki izleyenleri buz kestirdi.

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