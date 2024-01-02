Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:18
MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman olacak?
Masterchef Türkiye'de son dört belli olurken canlı yayın finalinin ne zaman olacağı araştırılmaya başladı. Çeyrek final, yarı final ve canlı yayın finali oynanacak yarışmada finalistler aranıyor. Survivor ekranlarda yayın hayatına başladıktan sonra Masterchef'in ne zaman biteceği gündeme gelmeye başladı. Şu an yeni yıl arasında olan yarışmanın final tarihi belli oldu. Peki, Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?