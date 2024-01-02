MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçtiğimiz cumartesi Sergen Özen'in elenmesiyle birlikte son dört belli oldu. Canlı yayın final tarihi bekleniyor. Canlı yayından önce oynanacak çeyrek final ile bir kişi, daha sonraki gün oynanacak yarın final ile bir kişi daha veda edecek. Finalistler kupa için yarışacaklar.