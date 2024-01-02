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Haberler Fotohaber MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:18

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman olacak?

Masterchef Türkiye'de son dört belli olurken canlı yayın finalinin ne zaman olacağı araştırılmaya başladı. Çeyrek final, yarı final ve canlı yayın finali oynanacak yarışmada finalistler aranıyor. Survivor ekranlarda yayın hayatına başladıktan sonra Masterchef'in ne zaman biteceği gündeme gelmeye başladı. Şu an yeni yıl arasında olan yarışmanın final tarihi belli oldu. Peki, Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman yapılacak?

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman olacak?

Masterchef bu sezonda All Star konseptiyle yayınlanıyor. Geçtiğimiz sezonların iddialı isimleri, finalistleri ve şampiyonlarının yarıştığı kıyasıya rekabetin olduğu bu sezonda şampiyonun belirlenmesine kısa bir süre kaldı. İşte Masterhef'in canlı yayın final tarihi…

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman olacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçtiğimiz cumartesi Sergen Özen'in elenmesiyle birlikte son dört belli oldu. Canlı yayın final tarihi bekleniyor. Canlı yayından önce oynanacak çeyrek final ile bir kişi, daha sonraki gün oynanacak yarın final ile bir kişi daha veda edecek. Finalistler kupa için yarışacaklar.

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MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman olacak?

MasterChef All Star'ın 30 Aralık tarihli son bölümünde, Somer Şef final tarihini açıkladı. Somer Sivrioğlu şunları söyledi;

"Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans."

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman olacak?

Masterchef Türkiye'de 5 Ocak Cuma günü çeyrek final, 6 Ocak Cumartesi yarı final ve 7 Ocak Pazar günü canlı yayın finali oynanacak.

MASTERCHEF FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU! Masterchef Türkiye All Star ne zaman bitecek, canlı yayın finali ne zaman olacak?

2023 MASTERCHEF ALL STAR SON 4 YARIŞMACI

Hasan Biltekin

Barbaros Yoloğlu

Esra Tokelli

Tahsin Küçük

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