MasterChef 2023 All Star yarışmasının ilk eleme gecesi 16 Temmuz 2023 Pazar günü ekranlara geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonunda eleme potasına giren Batuhan, Berker, Gamze, Mert, Eray, Rıfat, Güzide, ilk elenen olmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyun sonunda eleme adaylarından birisi yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef All Star son bölümde elenen yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;