MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 23 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Elenen isim belli oluyor

MasterChef 2023 All Star yarışmasında 23 Temmuz 2023 Pazar günü yapılan eleme oyununda geçtiğimiz hafta eleme adayı seçilen Büşra, Gamze, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu arasından birisi MasterChef'e veda eden isim oldu. Yarışmadan ayrılan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler ise son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'ten elenen yarışmacı detayları ve tüm bilgiler şöyle;