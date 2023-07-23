MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 23 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Elenen isim belli oluyor

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında sezonun ikinci eleme oyunu yapıldı. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylamaları sonrasında Büşra, Gamze, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu eleme potasına girmişti. Bugün Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan 2 aşamalı eleme oyunu sonrasında MasterChef'e veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.