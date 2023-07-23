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Haberler Fotohaber MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 23 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Elenen isim belli oluyor
Giriş Tarihi: 23.07.2023 23:07 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 23:10

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 23 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Elenen isim belli oluyor

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında sezonun ikinci eleme oyunu yapıldı. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylamaları sonrasında Büşra, Gamze, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu eleme potasına girmişti. Bugün Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan 2 aşamalı eleme oyunu sonrasında MasterChef'e veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 23 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Elenen isim belli oluyor

MasterChef 2023 All Star yarışmasında 23 Temmuz 2023 Pazar günü yapılan eleme oyununda geçtiğimiz hafta eleme adayı seçilen Büşra, Gamze, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu arasından birisi MasterChef'e veda eden isim oldu. Yarışmadan ayrılan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler ise son dakika Masterchef kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'ten elenen yarışmacı detayları ve tüm bilgiler şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 23 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Elenen isim belli oluyor

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasında sezonun 2. Elemesi için potada yer alan Büşra, Gamze, Ayaz, Mert, Eda ve Burcu arasından birisi elenerek yarışmaya veda etti.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 23 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Elenen isim belli oluyor

MasterChef eleme gecesinin ilk etabı Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin seçtiği ana ürünle yaratıcı yemek hazırlama üzerine yapıldı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 23 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Elenen isim belli oluyor

Yemeklerini hazırlayan yarışmacılar sürenin sona ermesiyle birlikte Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesine sundu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 23 Temmuz MasterChef’te kim gitti? Elenen isim belli oluyor

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında en başarılı ürünleri hazırlayan Eda, Mert, Büşra eleme potasından çıkmaya hak kazandı.

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