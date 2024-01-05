MasterChef kim elendi? TV8 ile 5 Ocak MasterChef yarı finale kimler kaldı?

MasterChef 2023 All Star son bölümde sezonun yarı finalistleri ve elenen yarışmacıyı belirleyen oyun 5 Ocak 2024 Cuma günü oynanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan çeyrek final oyununda Tahsin, Esra, Barbaros ve Hasan adını yarı finale yazdırmak için kozlarını paylaştı. Elenen ve bir üst tura çıkan yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kim elendi, yarı finale kimler kaldı? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, YARI FİNALE KİMLER KALDI?

TV8 ile MasterChef kim elendi, yarı finale kimler kaldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;