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Haberler Fotohaber MasterChef kim elendi? TV8 ile 5 Ocak MasterChef yarı finale kimler kaldı?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 22:54 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 23:00

MasterChef kim elendi? TV8 ile 5 Ocak MasterChef yarı finale kimler kaldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde sezonun yarı final kadrosunu ve elenen ismini belirleyecek çeyrek final oyunu oynandı. Son 4'e kalan Tahsin, Esra, Barbaros ve Hasan arasından birisi bugün şampiyonluk hayallerine veda edecek. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda en düşük puanı alan yarışmacıyı merak edenler yoğun olarak MasterChef kim elendi, yarı finale kimler kaldı? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 5 Ocak MasterChef yarı finale kimler kaldı?

MasterChef 2023 All Star son bölümde sezonun yarı finalistleri ve elenen yarışmacıyı belirleyen oyun 5 Ocak 2024 Cuma günü oynanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan çeyrek final oyununda Tahsin, Esra, Barbaros ve Hasan adını yarı finale yazdırmak için kozlarını paylaştı. Elenen ve bir üst tura çıkan yarışmacıları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kim elendi, yarı finale kimler kaldı? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, YARI FİNALE KİMLER KALDI?

TV8 ile MasterChef kim elendi, yarı finale kimler kaldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kim elendi? TV8 ile 5 Ocak MasterChef yarı finale kimler kaldı?

5 Ocak 2024 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde son 4'e kalan Tahsin, Esra, Barbaros ve Hasan, adını yarı finale yazdırmak için kozlarını paylaştı.

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 5 Ocak MasterChef yarı finale kimler kaldı?

Kritik oyunun ilk etabında verilen konsepte uygun şekilde yemek hazırlayan yarışmacılar tabaklarını tadım değerlendirmesi için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflere sundu.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 5 Ocak MasterChef yarı finale kimler kaldı?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonucunda yarışmacıların ilk oyunda aldıkları oylar şöyle oldu;

1.OYUN

TAHSİN: 22

ESRA: 19,5

HASAN: 20,5

BARBAROS: 22

MasterChef kim elendi? TV8 ile 5 Ocak MasterChef yarı finale kimler kaldı?

Barbaros ve Tahsin'in en yüksek puanla kapattığı ilk etabın ardından 2 etaba geçildi. Aynı konseptle ana yemek hazırlamaları istenen yarışmacılar tezgaha geçerek en iyi yemeği hazırlamak için mücadele verdi .

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