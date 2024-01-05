Giriş Tarihi: 05.01.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
23:00
MasterChef kim elendi? TV8 ile 5 Ocak MasterChef yarı finale kimler kaldı?
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde sezonun yarı final kadrosunu ve elenen ismini belirleyecek çeyrek final oyunu oynandı. Son 4'e kalan Tahsin, Esra, Barbaros ve Hasan arasından birisi bugün şampiyonluk hayallerine veda edecek. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda en düşük puanı alan yarışmacıyı merak edenler yoğun olarak MasterChef kim elendi, yarı finale kimler kaldı? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor.