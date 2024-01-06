Giriş Tarihi: 06.01.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
22:17
MasterChef kim elendi? TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da 3. Yarı Finalist bu akşam netleşiyor. Jüriliğini Danilo, Mehmet ve Somer şeflerin üstlendiği yarışmada heyecan dorukta. 6 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 197. Bölümde şampiyon adayları Esra, Tahsin ve Hasan tezgah başında kıran kırana mücadele ediyor. Yarışmacılar yarı finalde gala yemeği menüsünü hazırlayacak. 3 tabağın sonunda en düşük puan alan isim 3. olarak yarışmaya veda edecek ve finalistler belli olacak. Bu noktada programın sıkı takipçileri ''MasterChef kim elendi, kim gitti?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu, finalistler belli oldu mu? İşte MasterChef All Star finalistleri ve final bölümü tarihine ilişkin detaylar.