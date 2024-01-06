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Haberler Fotohaber MasterChef kim elendi? TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 21:55 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 22:17

MasterChef kim elendi? TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da 3. Yarı Finalist bu akşam netleşiyor. Jüriliğini Danilo, Mehmet ve Somer şeflerin üstlendiği yarışmada heyecan dorukta. 6 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 197. Bölümde şampiyon adayları Esra, Tahsin ve Hasan tezgah başında kıran kırana mücadele ediyor. Yarışmacılar yarı finalde gala yemeği menüsünü hazırlayacak. 3 tabağın sonunda en düşük puan alan isim 3. olarak yarışmaya veda edecek ve finalistler belli olacak. Bu noktada programın sıkı takipçileri ''MasterChef kim elendi, kim gitti?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu, finalistler belli oldu mu? İşte MasterChef All Star finalistleri ve final bölümü tarihine ilişkin detaylar.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu?

MasterChef kim elendi, 3. ve son yarı finalist kim oldu son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef All Star adım adım finale yaklaşılıyor. 6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan 197. Bölümde yarı finale kalan yarışmacılar Esra, Tahsin ve Hasan büyük finale çıkabilmek için mücadele ediyor. Bu gecenin menüsü gala yemeği olarak belirlendi. Üçüncü ve son yarı finalist bu akşamın sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Nefeslerin tutulduğu gecede yarışmacı sayısının 2'ye düşmesiyle final için geri sayım başlayacak. Peki, MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu, altın kaşığı kim aldı? İşte TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef finalistleri ve final bölümü tarihine ilişkin detaylar.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, FİNALE KİMLER KALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef All Star, 6 Ocak 2024 Cumartesi günü 197. bölümüyle ekranlara geldi.

Jüriliğini Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin üstlendiği MasterChef All Star'ın son bölümünde 3. ve son yarı finalist netleşirken finale kalan isimler de belli olacak.

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ, 3. KİM OLDU?

MasterChef 2023 All Star yarı finalinde son 3'e kalan Esra, Hasan ve Tahsin, adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 tabaklı bir gala yemeği menüsü hazırlıyor.

Menüdeki yemekleri en lezzetli şekilde hazırlayıp en fazla puanı alan 2 isim Masterchef finaline kalacak.

MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu?

5 OCAK 2024 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te en iyi 3 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Barbaros 4. olarak yarışmaya veda etti.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI?

MasterChef All Star'da şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, dördüncü altın kaşığın sahibi Tahsin olurken, beşinci altın kaşık Hasan'ın oldu.

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