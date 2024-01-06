MasterChef kim elendi? TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu?

MasterChef kim elendi, 3. ve son yarı finalist kim oldu son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef All Star adım adım finale yaklaşılıyor. 6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan 197. Bölümde yarı finale kalan yarışmacılar Esra, Tahsin ve Hasan büyük finale çıkabilmek için mücadele ediyor. Bu gecenin menüsü gala yemeği olarak belirlendi. Üçüncü ve son yarı finalist bu akşamın sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Nefeslerin tutulduğu gecede yarışmacı sayısının 2'ye düşmesiyle final için geri sayım başlayacak. Peki, MasterChef All Star kim kazandı, 3. ve son yarı finalist hangi yarışmacı oldu, altın kaşığı kim aldı? İşte TV8 ile 6 Ocak 2024 MasterChef finalistleri ve final bölümü tarihine ilişkin detaylar.