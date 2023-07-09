MASTERCHEF KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı?

MasterChef All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan ana kadro oyunu mücadelesinde son şansı değerlendirmek isteyen adaylar, seçilen yemek ve üründe tüm hünerlerini ortaya koydu. Kazanan ve ana kadroya giren yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler detayları merak ederek Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef ana kadroya giren isim ve detaylar şöyle;