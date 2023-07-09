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Haberler Fotohaber MASTERCHEF KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı?
Giriş Tarihi: 09.07.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 23:32

MASTERCHEF KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya girecek yarışmacıyı belirleyecek oyun oynandı. Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan oyunu kazanmak isteyen yarışmacılar 2 etaplı oyunda tüm hünerlerini gösterirken detayları merak edenler yoğun olarak Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı?

MasterChef All Star son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan ana kadro oyunu mücadelesinde son şansı değerlendirmek isteyen adaylar, seçilen yemek ve üründe tüm hünerlerini ortaya koydu. Kazanan ve ana kadroya giren yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler detayları merak ederek Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef ana kadroya giren isim ve detaylar şöyle;

MASTERCHEF KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star yarışmasında 9 Temmuz 2023 Pazar günü kritik ana kadro oyunu oynandı.

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MASTERCHEF KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı?

Kritik oyunda kazanmak ve kendi sezonunda ana kadroya kalan son isim olmak isteyen yarışmacılar 2 etaplı oyunda kazanan olmak isteyerek tüm hünerlerini ortaya koydu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı?

MASTERCHEF 2. ETABA KİMLER KALDI?

2. etaba kalan yarışmacılar Ebru, Hakan, Duygu, Celal, Azize oldu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı?

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde başarılı olarak kendi yarıştığı sezondaki yarışmacılar arasından en son yedeklere kalan isim birazdan belli olacak.

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