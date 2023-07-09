MASTERCHEF KİM KAZANDI? TV8 ile 9 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya girecek yarışmacıyı belirleyecek oyun oynandı. Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan oyunu kazanmak isteyen yarışmacılar 2 etaplı oyunda tüm hünerlerini gösterirken detayları merak edenler yoğun olarak Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, yedeklere hangi isim kaldı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar.