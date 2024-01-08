Masterchef şampiyonu belli oldu! Tahsin ve Esra arasında kıyasıya yarış... TV8 ile MasterChef All Star kim kazandı?

MasterChef All Star yarı finalinde son 3'e kalan Esra, Hasan ve Tahsin, adını finale yazdırmak için kozlarını paylaştı. Yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 tabaklı bir gala yemeği menüsü hazırladı.

MasterChef'in yarı finalinde ilk tur tamamlandı. Başlangıç yemeğinin yapıldığı ilk turda Hasan 24 puan ile 2. tura lider olarak girdi. Tahsin 22,5 puan ile 2. olurken Esra ise 18,5 puan aldı.

MasterChef'in yarı finalinde ikinci tur tamamlandı. Ana yemeğin yapıldığı ikinci turda Hasan 46,5 puan ile 3. tura da lider olarak girdi. Tahsin 39,5 puan ile ikinciliğini korurken Esra ise 38,5 puanla üçüncü oldu.

Yarışmacılar yarı final turunda son olarak tatlı tabağı hazırladı. Finale bir gün kala bir yarışmacının tabağında bir sorun yaşandı.

MasterChef'te yarı finalin 3.turunda Hasan'ın tatlı tabağının içerisinden streç çıktı. Yarışma kuralları gereği Hasan'ın tabağı değerlendirmeye alınmadı ve finalistler ortaya çıktı.

Yarı finalin ardından finale Tahsin ve Esra kaldı.