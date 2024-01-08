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Giriş Tarihi: 08.01.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:00

Masterchef şampiyonu belli oldu! Tahsin ve Esra arasında kıyasıya yarış... TV8 ile MasterChef All Star kim kazandı?

Masterchef şampiyonu belli oldu. TV8 ekranlarında yayımlanan All Star mücadelesi sona erdi ve kupa kaldırıldı. Tahsin ve Esra arasında geçen heyecanlı dakikalarda dikkat çeken birçok olay yaşandı. Tahsin'in fenalaşması büyük finale damga vurdu. Danilo, Mehmet ve Somer Şef tarafından açıklanan MasterChef All Star şampiyonu ve ödülü dün akşamın en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, Masterchef kim kazandı, birinci kim oldu?

Masterchef şampiyonu belli oldu! Tahsin ve Esra arasında kıyasıya yarış... TV8 ile MasterChef All Star kim kazandı?

Masterchef All Star şampiyonu dün akşam ekranlara gelen büyük final ile açıklandı. Aylardır devam eden mücadelede son adım atıldı ve kupa sahibi buldu. En iddialı isimlerin bir araya geldiği All Star sezonunda heyecan doruktaydı. Finale kalan Tahsin Küçük ve Esra Tokelli imza tabakları ile finali tamamladı. Peki, Masterchef kim kazandı, Esra mı Tahsin mi? İşte, 2023-2024 Masterchef şampiyonu...

Masterchef şampiyonu belli oldu! Tahsin ve Esra arasında kıyasıya yarış... TV8 ile MasterChef All Star kim kazandı?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

Jüriliğini Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin üstlendiği MasterChef All Star final bölümü ile 7 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarında yayımlandı. Tahsin Küçük ve Esra Tokelli'nin kaldığı finalde nefesler tutuldu.

Zorlu yolculuk sona erdi İşte, final adımları ve kazanan!

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Masterchef şampiyonu belli oldu! Tahsin ve Esra arasında kıyasıya yarış... TV8 ile MasterChef All Star kim kazandı?

MasterChef All Star yarı finalinde son 3'e kalan Esra, Hasan ve Tahsin, adını finale yazdırmak için kozlarını paylaştı. Yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 tabaklı bir gala yemeği menüsü hazırladı.

MasterChef'in yarı finalinde ilk tur tamamlandı. Başlangıç yemeğinin yapıldığı ilk turda Hasan 24 puan ile 2. tura lider olarak girdi. Tahsin 22,5 puan ile 2. olurken Esra ise 18,5 puan aldı.

MasterChef'in yarı finalinde ikinci tur tamamlandı. Ana yemeğin yapıldığı ikinci turda Hasan 46,5 puan ile 3. tura da lider olarak girdi. Tahsin 39,5 puan ile ikinciliğini korurken Esra ise 38,5 puanla üçüncü oldu.

Yarışmacılar yarı final turunda son olarak tatlı tabağı hazırladı. Finale bir gün kala bir yarışmacının tabağında bir sorun yaşandı.

MasterChef'te yarı finalin 3.turunda Hasan'ın tatlı tabağının içerisinden streç çıktı. Yarışma kuralları gereği Hasan'ın tabağı değerlendirmeye alınmadı ve finalistler ortaya çıktı.

Yarı finalin ardından finale Tahsin ve Esra kaldı.

Masterchef şampiyonu belli oldu! Tahsin ve Esra arasında kıyasıya yarış... TV8 ile MasterChef All Star kim kazandı?

MasterChef finalinde ise ilk etapta Türk mutfağı menüsü yapıldı. İlk etapta Esra 22.5, Tahsin ise 21 puan aldı.

Ardından uluslararası mutfak etabına geçildi. Esra iki etabın sonucunda 44.5, Tahsin ise 42.5 puana ulaştı.

Ardından final adımı olan imza tabaklarına geçildi.

Masterchef şampiyonu belli oldu! Tahsin ve Esra arasında kıyasıya yarış... TV8 ile MasterChef All Star kim kazandı?

MasterChef Finalde Tahsin'in fenalaşması yarışmaya damga vurdu. Heyecanlanan yarışmacı kendi puanını duyduktan sonra dengesini kaybetti yarışmaya kısa bir ara verildi ve daha sonra Esra'nın puanı duyuruldu.

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