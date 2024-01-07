Masterchef şampiyonu için nefesler tutuldu! Masterchef All Star birincisi kim olacak, Tahsin mi Esra mı?

Masterchef All Star birincisi için nefesler tutuldu. Aylardır devam eden mücadelede kupa kaldırılıyor. Son iki finalistin çıkacağı büyük finalde heyecan dorukta. 7 Ocak tarihli final bölümü ile TV8 ekranlarında takip edilecek Masterchef kim kazandı sorusu Esra ya da Tahsin'in ismiyle yanıt bulacak. Yeniden en başarılı isim jüri üyelerinin tadımıyla belirlenecek. Peki, Masterchef şampiyonu kim olacak? İşte, detaylar...