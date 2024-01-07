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Haberler Fotohaber Masterchef şampiyonu için nefesler tutuldu! Masterchef All Star birincisi kim olacak, Tahsin mi Esra mı?
Giriş Tarihi: 07.01.2024 17:30 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 17:30

Masterchef şampiyonu için nefesler tutuldu! Masterchef All Star birincisi kim olacak, Tahsin mi Esra mı?

Masterchef şampiyonu belli oluyor. TV8 ekranlarında yayımlanan şef yarışmasında sona gelindi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in tadımıyla en başarılı tabakların seçildiği yarışmada finalistler belli oldu. Yarışmacılardan Tahsin Küçük ve Esra Tokelli arasında geçecek şampiyonluk mücadelesi final bölümü ile açıklanıyor. En başarılı yarışmacıların toplandığı All Star birincisi için Masterchef kim kazandı sorusu gece boyu gündemde olacak. Peki, Masterchef şampiyonu kim olacak, Tahsin mi Esra mı?

Masterchef şampiyonu belli oluyor! Masterchef All Star birincisi kim olacak, Tahsin mi Esra mı?

Masterchef All Star birincisi için nefesler tutuldu. Aylardır devam eden mücadelede kupa kaldırılıyor. Son iki finalistin çıkacağı büyük finalde heyecan dorukta. 7 Ocak tarihli final bölümü ile TV8 ekranlarında takip edilecek Masterchef kim kazandı sorusu Esra ya da Tahsin'in ismiyle yanıt bulacak. Yeniden en başarılı isim jüri üyelerinin tadımıyla belirlenecek. Peki, Masterchef şampiyonu kim olacak? İşte, detaylar...

Masterchef şampiyonu belli oluyor! Masterchef All Star birincisi kim olacak, Tahsin mi Esra mı?

MASTERCHEF ŞAMPİYONU BUGÜN BELLİ OLUYOR!

Jüriliğini Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin üstlendiği MasterChef All Star final bölümü ile 7 Ocak Pazar günü TV8 ekranlarında olacak. Tahsin Küçük ve Esra Tokelli'nin kaldığı finalde nefesler tutuldu.

Zorlu yolculuk bugün sona eriyor. İşte, final adımları...

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Masterchef şampiyonu belli oluyor! Masterchef All Star birincisi kim olacak, Tahsin mi Esra mı?

MasterChef All Star yarı finalinde son 3'e kalan Esra, Hasan ve Tahsin, adını finale yazdırmak için kozlarını paylaştı. Yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 tabaklı bir gala yemeği menüsü hazırladı.

Masterchef şampiyonu belli oluyor! Masterchef All Star birincisi kim olacak, Tahsin mi Esra mı?

MasterChef'in yarı finalinde ilk tur tamamlandı. Başlangıç yemeğinin yapıldığı ilk turda Hasan 24 puan ile 2. tura lider olarak girdi. Tahsin 22,5 puan ile 2. olurken Esra ise 18,5 puan aldı.

MasterChef'in yarı finalinde ikinci tur tamamlandı. Ana yemeğin yapıldığı ikinci turda Hasan 46,5 puan ile 3. tura da lider olarak girdi. Tahsin 39,5 puan ile ikinciliğini korurken Esra ise 38,5 puanla üçüncü oldu.

Masterchef şampiyonu belli oluyor! Masterchef All Star birincisi kim olacak, Tahsin mi Esra mı?

Yarışmacılar yarı final turunda son olarak tatlı tabağı hazırladı. Finale bir gün kala bir yarışmacının tabağında bir sorun yaşandı.

MasterChef'te yarı finalin 3.turunda Hasan'ın tatlı tabağının içerisinden streç çıktı. Yarışma kuralları gereği Hasan'ın tabağı değerlendirmeye alınmadı ve finalistler ortaya çıktı.

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