Masterchef şampiyonu için nefesler tutuldu! Masterchef All Star birincisi kim olacak, Tahsin mi Esra mı?

Giriş Tarihi: 07.01.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
17:30
Masterchef şampiyonu belli oluyor. TV8 ekranlarında yayımlanan şef yarışmasında sona gelindi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in tadımıyla en başarılı tabakların seçildiği yarışmada finalistler belli oldu. Yarışmacılardan Tahsin Küçük ve Esra Tokelli arasında geçecek şampiyonluk mücadelesi final bölümü ile açıklanıyor. En başarılı yarışmacıların toplandığı All Star birincisi için Masterchef kim kazandı sorusu gece boyu gündemde olacak. Peki, Masterchef şampiyonu kim olacak, Tahsin mi Esra mı?