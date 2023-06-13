Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef All Star’da şok jüri değişikliği! Masterchef Somer Sivrioğlu olayı nedir, ayrıldı mı, neden yok?

Masterchef Somer şef neden yok, ayrıldı mı, yerine kim geliyor soruları yanıt aramakta. Yeni sezon fragmanında ünlü şef yer almamasıyla birlikte programın sıkı takipçileri yeni şef ve Masterchef Somer Şef olayı hakkında detayları merak ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayımlanacak olan Masterchef All Star, yaz aylarının en merakla beklenen programları arasında yer alıyor. Peki, Masterchef Somer şef ayrıldı mı, neden yok? İşte konu hakkında detaylar