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Haberler Fotohaber Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef All Star'da şok jüri değişikliği! Masterchef Somer Sivrioğlu olayı nedir, ayrıldı mı, neden yok?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:51

Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef All Star'da şok jüri değişikliği! Masterchef Somer Sivrioğlu olayı nedir, ayrıldı mı, neden yok?

Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı, neden yok gibi sorular yanıt aramakta. Masterchef All Star ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 2018 yılından beri jüri kadrosunda Danilo şef ve Mehmet şef ile birlikte yer alan Somer Sivrioğlu'nun yeni sezon fragmanında yer almadığı görülüyor. Bu noktada Masterchef Somer şef neden yok, Masterchef Somer şef olayı nedir soruları yanıt aramaya başladılar. MasterChef Türkiye All Star'da Somer Sivrioğlu'nun yerine yeni bir jüri üyesi katıldığı dile getirildi. Peki, Masterchef Somer şef ayrıldı mı? İşte konu hakkında detaylar

Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef All Star’da şok jüri değişikliği! Masterchef Somer Sivrioğlu olayı nedir, ayrıldı mı, neden yok?

Masterchef Somer şef neden yok, ayrıldı mı, yerine kim geliyor soruları yanıt aramakta. Yeni sezon fragmanında ünlü şef yer almamasıyla birlikte programın sıkı takipçileri yeni şef ve Masterchef Somer Şef olayı hakkında detayları merak ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayımlanacak olan Masterchef All Star, yaz aylarının en merakla beklenen programları arasında yer alıyor. Peki, Masterchef Somer şef ayrıldı mı, neden yok? İşte konu hakkında detaylar

Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef All Star’da şok jüri değişikliği! Masterchef Somer Sivrioğlu olayı nedir, ayrıldı mı, neden yok?

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, 20 Mayıs 2022'de Beşiktaş'ta üç ay önce devraldığı restoranın istinat duvarı çökmüştü. O sırada yoldan geçen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti.

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Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef All Star’da şok jüri değişikliği! Masterchef Somer Sivrioğlu olayı nedir, ayrıldı mı, neden yok?

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.

Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef All Star’da şok jüri değişikliği! Masterchef Somer Sivrioğlu olayı nedir, ayrıldı mı, neden yok?

Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları belirtildi. Sanıklar Somer Sivrioğlu ile 6 şüphelinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef All Star’da şok jüri değişikliği! Masterchef Somer Sivrioğlu olayı nedir, ayrıldı mı, neden yok?

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, mülk sahibi sıfatında yer alan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal taraf avukatlarıyla birlikte katıldı. Sanık Somer Sivrioğlu'nun avukatı bir sonraki celse müvekkilini hazır edeceğini söyledi.

Henüz TV8'den Somer Şef neden yok hakkında bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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