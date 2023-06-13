Masterchef Somer şef neden yok? Masterchef All Star’da şok jüri değişikliği! Masterchef Somer Sivrioğlu olayı nedir, ayrıldı mı, neden yok?

Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı, neden yok gibi sorular yanıt aramakta. Masterchef All Star ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 2018 yılından beri jüri kadrosunda Danilo şef ve Mehmet şef ile birlikte yer alan Somer Sivrioğlu'nun yeni sezon fragmanında yer almadığı görülüyor. Bu noktada Masterchef Somer şef neden yok, Masterchef Somer şef olayı nedir soruları yanıt aramaya başladılar. MasterChef Türkiye All Star'da Somer Sivrioğlu'nun yerine yeni bir jüri üyesi katıldığı dile getirildi. Peki, Masterchef Somer şef ayrıldı mı? İşte konu hakkında detaylar