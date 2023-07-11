MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı, ne zaman? Somer Şef MasterChef All Star’a döner dönmez müjdeyi verdi! Uğur, Cemre, Serhat, Eren, Metin...

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye, yeni ve heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu sezon All Star formatıyla yayınlanan yarışmanın 20 kişilik ana kadrosu tamamlandı. Seyircilerin gözü ise ilk bölümden bu yana eski şampiyonları arıyordu. Geçtiğimiz sezonların şampiyonları Uğur Kardaş, Cemre Uyanık, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı, Metin Yavuz ve sezon ikincilerinin All Star'a ne zaman katılacağı merak ediliyordu. Eleme turlarında jüri koltuğunda olmayan ünlü şef Somer Sivrioğlu, programa dönüş yaptı. Kadrolar tamamlanır tamamlanmaz izleyici karşısına çıkan Somer Şef, konu ile ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu. İşte, MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı sorusunun yanıtı…