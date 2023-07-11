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Haberler Fotohaber MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı, ne zaman? Somer Şef MasterChef All Star’a döner dönmez müjdeyi verdi! Uğur, Cemre, Serhat, Eren, Metin...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 17:03

MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı, ne zaman? Somer Şef MasterChef All Star’a döner dönmez müjdeyi verdi! Uğur, Cemre, Serhat, Eren, Metin...

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye, yeni ve heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu sezon All Star formatıyla yayınlanan yarışmanın 20 kişilik ana kadrosu tamamlandı. Seyircilerin gözü ise ilk bölümden bu yana eski şampiyonları arıyordu. Geçtiğimiz sezonların şampiyonları Uğur Kardaş, Cemre Uyanık, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı, Metin Yavuz ve sezon ikincilerinin All Star'a ne zaman katılacağı merak ediliyordu. Eleme turlarında jüri koltuğunda olmayan ünlü şef Somer Sivrioğlu, programa dönüş yaptı. Kadrolar tamamlanır tamamlanmaz izleyici karşısına çıkan Somer Şef, konu ile ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu. İşte, MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı sorusunun yanıtı…

MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı, ne zaman? Somer Şef MasterChef All Star’a döner dönmez müjdeyi verdi! Uğur, Cemre, Serhat, Eren, Metin...

TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonda geçmiş yılların yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Jüri koltuğunda ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Siviroğlu'nun oturduğu programın yeni sezonunda birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor.

MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı, ne zaman? Somer Şef MasterChef All Star’a döner dönmez müjdeyi verdi! Uğur, Cemre, Serhat, Eren, Metin...

İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen programın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümlerinde, geçmiş sezonun yarışmacıları ana kadroda yer almak için kıran kırana bir mücadele sergiledi.

Her sezondan 5'er kişinin ana kadroya seçilmesiyle MasterChef All Star ana kadrosu tamamlandı. Böylece 2023-2024 sezonunda yarışacak isimler de belli oldu.

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MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı, ne zaman? Somer Şef MasterChef All Star’a döner dönmez müjdeyi verdi! Uğur, Cemre, Serhat, Eren, Metin...

Yeni sezon öncesi yayınlanan tanıtım fragmanında ve ilk bölümde, MasterChef şampiyonları ile beraber ikinci olan isimlerin yer aldığı görülmüştü.

Şampiyonluk kupasını kaldıran Uğur Kardaş, Cemre Uyanık, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı ve Metin Yavuz ile MasterChef ikincileri Hasan, Barbaros, Kıvanç ve Alican'ın MasterChef'e katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.

MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı, ne zaman? Somer Şef MasterChef All Star’a döner dönmez müjdeyi verdi! Uğur, Cemre, Serhat, Eren, Metin...

Eleme turlarında programda yer almayan ünlü şef Somer Sivrioğlu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşamı yeniden jüri koltuğunda yerini aldı.

Kadro tamamlanınca ekranlara geri dönen Somer Şef, gelir gelmez MasterChef eski şampiyonları ile ilgili sürpriz açıklamalarda bulundu.

Böylece MasterChef şampiyonları yarışmaya katılacak mı, ne zaman katılacak? soruları yanıt buldu. İşte, MasterChef izleyicilerinin beklediği o açıklama…

MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı, ne zaman? Somer Şef MasterChef All Star’a döner dönmez müjdeyi verdi! Uğur, Cemre, Serhat, Eren, Metin...

MASTERCHEF ESKİ ŞAMPİYONLARI GERİ DÖNÜYOR!

Somer Sivrioğlu, ilk kaptanlık oyununun oynandığı 10 Temmuz Pazartesi akşamı yedek yarışmacıların ardından MasterChef şampiyonlarının da sezona dahil olacağını duyurdu.

Somer Şef, eski şampiyonlar için şunları söyledi:

"Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. Bu hafta çıkacak arkadaşımızın yerine Barış, daha sonraki hafta Azize gelecek. Aynı sizi davet ettiğimiz gibi MasterChef'in şampiyonlarını da buraya davet ettik. MasterChef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz."

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