MasterChef eski şampiyonları yarışmaya katılacak mı, ne zaman? Somer Şef MasterChef All Star’a döner dönmez müjdeyi verdi! Uğur, Cemre, Serhat, Eren, Metin...

MASTERCHEF ESKİ ŞAMPİYONLARI GERİ DÖNÜYOR!

Somer Sivrioğlu, ilk kaptanlık oyununun oynandığı 10 Temmuz Pazartesi akşamı yedek yarışmacıların ardından MasterChef şampiyonlarının da sezona dahil olacağını duyurdu.

Somer Şef, eski şampiyonlar için şunları söyledi:

"Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. Bu hafta çıkacak arkadaşımızın yerine Barış, daha sonraki hafta Azize gelecek. Aynı sizi davet ettiğimiz gibi MasterChef'in şampiyonlarını da buraya davet ettik. MasterChef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz."