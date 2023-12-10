SON DAKİKA MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: TV8 ile 9 Aralık 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

TV8'de yayınlanan yemek yarışması programı Masterchef All Star haftanın son eleme adayı iki etaplı oyun sonucunda belli oldu. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı yarışma, 9 Aralık Cumartesi akşamı 174. Bölümüyle ekranlara geldi. İlk etapta yarışmacılar, konuk şef Murat Bozok'un yaptığı tabağı en iyi hazırlayan olmak için mücadele etti. Tabakları beğenilen isimler birinci turu geçmeyi başardı. Geride kalanlar ise ikinci etap için tezgah başına geçti. Peki, TV8 ile 9 Aralık 2023 Masterchef All Star son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, eleme potasına kim gitti? İşte Masterchef son eleme adayı olan yarışmacı ve potaya giren isimler.