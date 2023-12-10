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Giriş Tarihi: 10.12.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 00:40

SON DAKİKA MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: TV8 ile 9 Aralık 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

TV8'de yayınlanan yemek yarışması programı Masterchef All Star haftanın son eleme adayı iki etaplı oyun sonucunda belli oldu. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı yarışma, 9 Aralık Cumartesi akşamı 174. Bölümüyle ekranlara geldi. İlk etapta yarışmacılar, konuk şef Murat Bozok'un yaptığı tabağı en iyi hazırlayan olmak için mücadele etti. Tabakları beğenilen isimler birinci turu geçmeyi başardı. Geride kalanlar ise ikinci etap için tezgah başına geçti. Peki, TV8 ile 9 Aralık 2023 Masterchef All Star son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, eleme potasına kim gitti? İşte Masterchef son eleme adayı olan yarışmacı ve potaya giren isimler.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Masterchef son eleme adayı kim oldu son dakika araştırılıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef All Star adım adım finale yaklaşıyor. Sevilen yemek yarışması programının 9 Aralık 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan 174. Bölümünde haftanın son eleme adayı belirlendi. Danilo, Mehmet ve Somer Şeflerin jüriliğini yaptığı yarışmanın son bölümünde, konuk şef Murat Bozok'un hazırladığı yemeği en iyi yapan isimler eleme potasına girmekten kurtuldu. Eleme gecesi öncesi tezgah başında tüm hünerler sergilenirken en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim açıklanıyor. Peki, 9 Aralık 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu, eleme potasında kimler var? İşte eleme adayları ve detaylar.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

9 ARALIK 2023 MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI VE YAŞANANLAR!

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye All Star, 9 Aralık 2023 Cumartesi akşamı 174. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

İlk aşamada konuk şef Murat Bozok'un yaptığı deniz tarağı tabağını en iyi hazırlayan yarışmacılar MasterChef All Star'da adını bir sonraki haftaya yazdırdı.

İlk etapta istenilen yemeği en başarılı şekilde hazırlayan isimler sırasıyla şöyle oldu:

Hasan, Barbaros ve Tahsin.

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Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Kalan yarışmacılar ise ikinci etap için tezgah başına geçti. Sergen, Dilara, Eren ve Batuhan eleme potasına girmemek için mücadele etti. 2. turdan ilk çıkan isim Eren ve onun ardından Sergen oldu.

Bu etabın sonunda başarılı olanlar bir sonraki haftaya girmeye hak kazanırken, başarısız olan isim ise haftanın eleme adaylarına eklendi.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son bölümde oynanan iki etaplı yarışma sonucunda haftanın son eleme adayı belli oldu. Son ikiye Dilara ve Batuhan kalmıştı.

MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim DİLARA oldu.

Masterchef son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Aralık 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları şöyle;

1. Esra

2. Cemre

3. Kıvanç

4. Dilara

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