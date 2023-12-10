SON DAKİKA MASTERCHEF SON ELEME ADAYI: TV8 ile 9 Aralık 2023 Masterchef All Star haftanın son eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?

Kalan yarışmacılar ise ikinci etap için tezgah başına geçti. Sergen, Dilara, Eren ve Batuhan eleme potasına girmemek için mücadele etti. 2. turdan ilk çıkan isim Eren ve onun ardından Sergen oldu.

Bu etabın sonunda başarılı olanlar bir sonraki haftaya girmeye hak kazanırken, başarısız olan isim ise haftanın eleme adaylarına eklendi.