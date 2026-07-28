MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu? TV8 ile 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro yarışmacıları

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu önderliğinde gerçekleşen zorlu etaplarda önlük mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Şef önlüğünü giymek isteyen yarışmacı adayları, tezgah başında sergiledikleri lezzetlerle geçer not almaya çalışıyor. Mutfaktaki tüm gelişmeler ve jürinin kararları MasterChef yedek kadroyu ortaya çıkarıyor.