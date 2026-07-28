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Haberler Fotohaber MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu? TV8 ile 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro yarışmacıları
Giriş Tarihi: 28.07.2026 22:47 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 22:53

MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu? TV8 ile 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro yarışmacıları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir akşam daha geride kalıyor. İzleyiciler ekran başında 28 Temmuz 2026 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu sorusuna yanıt ararken, şeflerin kritik değerlendirmeleri devam ediyor. MasterChef ana kadroya yedeklerden giren isimler gece sonunda tam kadro olarak netleşecek.

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MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu? TV8 ile 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro yarışmacıları

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu önderliğinde gerçekleşen zorlu etaplarda önlük mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Şef önlüğünü giymek isteyen yarışmacı adayları, tezgah başında sergiledikleri lezzetlerle geçer not almaya çalışıyor. Mutfaktaki tüm gelişmeler ve jürinin kararları MasterChef yedek kadroyu ortaya çıkarıyor.

MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu? TV8 ile 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro yarışmacıları

MASTERCHEF 2026 YARIŞMACILARI BELİRLENİYOR

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan giderek tırmanıyor. 28 Temmuz 2026 Salı akşamı TV8 yayın akışında yer alan yeni bölümde, yarışmacılar ana kadroya adlarını yazdırabilmek ya da yedekler arasından sıyrılarak ana kadro önlüğüne kavuşabilmek adına tüm hünerlerini sergiliyor.

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MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu? TV8 ile 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro yarışmacıları

28 TEMMUZ MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

Yedeklerden ana kadroya geçiş mücadeleleri genellikle iki turlu bir yarışma konseptiyle gerçekleştiriliyor. Bu grupta her etapta 2 yarışmacı yedek kadroya adını yazdırıyor.

Gece sonunda kazananlar ortaya çıkacak.

MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu? TV8 ile 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro yarışmacıları

2026 MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

Sezonun başından bu yana kıyasıya devam eden elemeler sonucunda ana kadroda yerini garantileyen yarışmacılar ve kesinleşen isimler şu şekildedir:

1. Ana Kadro Yarışmacısı: Batuhan

2. Ana Kadro Yarışmacısı: Nilay

3. Ana Kadro Yarışmacısı: Hasan Alp

4. Ana Kadro Yarışmacısı: Şiringül

5. Ana Kadro Yarışmacısı: Enes

6. Ana Kadro Yarışmacısı: Eyüp Can

7. Ana Kadro Yarışmacısı: Demirhan

8. Ana Kadro Yarışmacısı: Nurten

9. Ana Kadro Yarışmacısı: Şadi

10. Ana Kadro Yarışmacısı: Burçin

MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu? TV8 ile 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro yarışmacıları
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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