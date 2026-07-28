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MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu? TV8 ile 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro yarışmacıları
Giriş Tarihi: 28.07.2026 22:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 22:53
MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu? TV8 ile 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro yarışmacıları
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir akşam daha geride kalıyor. İzleyiciler ekran başında 28 Temmuz 2026 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu sorusuna yanıt ararken, şeflerin kritik değerlendirmeleri devam ediyor. MasterChef ana kadroya yedeklerden giren isimler gece sonunda tam kadro olarak netleşecek.