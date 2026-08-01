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Haberler Fotohaber Yaşam MasterChef'te 14. önlük veriliyor! 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 21:32 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 21:34

MasterChef'te 14. önlük veriliyor! 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının şeflerle dolu yarışması MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı 1 Ağustos Cumartesi akşamı tüm hızıyla devam ediyor. Şeflerin zorlu değerlendirmeleri sonucunda önlüğü kazanan isim merak konusu oldu. MasterChef 14. yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı için ekran başında yerler alındı.

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MasterChef’te 14. önlük veriliyor! 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?

3. grup elemelerinde rekabetin tepe noktasına ulaştığı stüdyoda yarışmacılar tezgah başında tüm yeteneklerini sergiliyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin kritik kararları doğrultusunda 14. önlüğün sahibi netleşiyor.

MasterChef’te 14. önlük veriliyor! 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?

1 AĞUSTOS MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ANA KADRO MÜCADELESİ TAVAN YAPTI

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya kalacak son isimlerin belirlendiği 3. grup turlarında heyecan giderek artıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun sunduğu konsept doğrultusunda tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiliyor.

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MasterChef’te 14. önlük veriliyor! 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

1 Ağustos 2026 akşamı yayınlanan MasterChef yeni bölümde 14. önlük mücadelesi devam ediyor. Önlüğü kazanan isim belli olduktan sonra haberimizdeki yerini alacak.

MasterChef’te 14. önlük veriliyor! 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?

2026 MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Ana Kadro Yarışmacısı: Batuhan

2. Ana Kadro Yarışmacısı: Nilay

3. Ana Kadro Yarışmacısı: Hasan Alp

4. Ana Kadro Yarışmacısı: Şiringül

5. Ana Kadro Yarışmacısı: Enes

6. Ana Kadro Yarışmacısı: Eyüp Can

7. Ana Kadro Yarışmacısı: Demirhan

8. Ana Kadro Yarışmacısı: Nurten

9. Ana Kadro Yarışmacısı: Şadi

10. Ana Kadro Yarışmacısı: Burçin

11. Ana Kadro Yarışmacısı: Tolğa

12. Ana Kadro Yarışmacısı: Muhammed

13. Ana Kadro Yarışmacısı: Ayşe

MasterChef’te 14. önlük veriliyor! 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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