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MasterChef'te 14. önlük veriliyor! 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 21:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 21:34
MasterChef'te 14. önlük veriliyor! 1 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?
TV8 ekranlarının şeflerle dolu yarışması MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı 1 Ağustos Cumartesi akşamı tüm hızıyla devam ediyor. Şeflerin zorlu değerlendirmeleri sonucunda önlüğü kazanan isim merak konusu oldu. MasterChef 14. yarışmacı kim oldu sorusunun yanıtı için ekran başında yerler alındı.