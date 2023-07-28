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Haberler Fotohaber Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul’a gelecek? ICARDI UÇAK TAKİP EKRANI: Mauro İcardi Uçağı şu an nerede?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 14:36

Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul’a gelecek? ICARDI UÇAK TAKİP EKRANI: Mauro İcardi Uçağı şu an nerede?

Arjantinli yıldız Mauro Icardi İstanbul'a geliyor. Taraftarlar "Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, uçak takip ekranı ile şu an nerede?" sorularına yanıt arıyor. Bazı kaynaklardan alınan bilgiye göre; binlerce Galatasaraylı taraftarın karşılaması beklenen futbolcunun uçağı bu akşam saatlerinde havalimanına iniş yapacak. Bu kapsamda ise Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından İcardi'nin yolculuğu hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, uçak takip ekranı ile şu an nerede? İşte detaylar.

Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul’a gelecek? ICARDI UÇAK TAKİP EKRANI: Mauro İcardi Uçağı şu an nerede?

Geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mauro Icardi ailesiyle İstanbul'a geliyor. Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından İcardi'nin yolculuğu hakkında paylaşımlarda bulunurken yıldız futbolcuyu havaalanında karşılamak isteyen taraftarlar "Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, uçak takip ekranı ile şu an nerede?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Mauro Icardi'nın uçak takip ekranı ve İstanbul'a ineceği saatle ilgili detaylar.

Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul’a gelecek? ICARDI UÇAK TAKİP EKRANI: Mauro İcardi Uçağı şu an nerede?

MAURO ICARDİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

Mauro Icardi, özel bir uçakla Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yıldız oyuncunu gece 23.55 sularında İstanbul' da olması bekleniyor.

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Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul’a gelecek? ICARDI UÇAK TAKİP EKRANI: Mauro İcardi Uçağı şu an nerede?

ICARDI'NİN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi için 30 Temmuz Pazar günü büyük bir imza töreni yapması bekleniyor.

Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul’a gelecek? ICARDI UÇAK TAKİP EKRANI: Mauro İcardi Uçağı şu an nerede?

Icardi'nin uçağını ise uçak takip sistemi aracılığı ile binlerce kişinin takip ettiği söyleniyor.

UÇAK TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul’a gelecek? ICARDI UÇAK TAKİP EKRANI: Mauro İcardi Uçağı şu an nerede?

Mauro Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı. Yıldız futbolcu, 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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