Giriş Tarihi: 28.07.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 14:36

Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul’a gelecek? ICARDI UÇAK TAKİP EKRANI: Mauro İcardi Uçağı şu an nerede?

Arjantinli yıldız Mauro Icardi İstanbul'a geliyor. Taraftarlar "Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, uçak takip ekranı ile şu an nerede?" sorularına yanıt arıyor. Bazı kaynaklardan alınan bilgiye göre; binlerce Galatasaraylı taraftarın karşılaması beklenen futbolcunun uçağı bu akşam saatlerinde havalimanına iniş yapacak. Bu kapsamda ise Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından İcardi'nin yolculuğu hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Mauro Icardi ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, uçak takip ekranı ile şu an nerede? İşte detaylar.