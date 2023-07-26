Maviye Sürgün 7. Bölüm izle: Defne, Ali’nin arkasından iş çevirdiği için kendini suçluyor! Show TV ile Maviye Sürgün son bölüm izle

Maviye Sürgün 7. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin yayın günü değişti. Konusuyla merak uyandıran yapım bundan böyle Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkacak. Yapımın 26 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan 5. Bölümünde Defne, Ali'nin ardından iş çevirdiği için kendini suçlarken; Ozan, Defne konusunda hayati bir karar verir. Dizinin sıkı takipçileri, Show TV dizi izle ekranı ile full HD, tek parça Maviye Sürgün 7. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. Kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerinde Damla Sönmez, Caner Cindoruk, Serkan Altunorak yer alıyor. İşte, Show TV ile Maviye Sürgün son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.