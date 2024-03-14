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Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:41

MEB 2. Ara tatil ne zaman başlıyor, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek mi?

Ramazan Bayramı'na denk gelecek olan ikinci ara tatil için araştırmalar şimdiden başladı. Normal şartlarda milli ve dini bayramlarda okullar tatil oluyor. 2023-2024 dönemi son ara tatilinin bayrama denk sebebiyle bayram tatiliyle ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler yorucu ders temposunun ardından ara tatilde dinlenme fırsatı bulacak. Peki, MEB 2. Ara tatil ne zaman başlıyor, uzatılacak mı, 9 gün mü sürecek? Ara tatil ile Ramazan Bayramı birleştirilecek mi? İşte MEB 2023-2024 çalışma takvimi bilgisi

MEB 2. Ara tatil ne zaman başlıyor, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek mi?

Milli ve dini bayramlarda okulların tatil olması sebebiyle Ramazan Bayramı'na denk gelen nisan ara tatilinin nasıl olacağı milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündemindeki yerini aldı. Yoğun ders temposunun ardından ara tatilde soluklanma fırsatı bulacak öğrenciler bayram tatiliyle ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 2. Ara tatil, Ramazan Bayramı'yla birleşiyor mu, Nisan ara tatili kaç gün? İşte MEB takvimi.

MEB 2. Ara tatil ne zaman başlıyor, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek mi?

2. ARA TATİL NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim yılında ara tatil sebebiyle okullar Nisan ayında kapanacak. MEB çalışma takvimi bilgisine göre okullarda ikinci ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.

Ancak hafta sonu da takvime dahil edildiğinde ara tatil 5 Nisan cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak. Okullarda tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 15 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

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MEB 2. Ara tatil ne zaman başlıyor, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

MEB 2. Ara tatil ne zaman başlıyor, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek mi?

ARA TATİL, BAYRAMLA BİRLEŞİYOR MU?
2. Ara tatil tarihleri, Ramazan Bayramı ile denk geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yılda benzer şekilde ikinci ara tatil tarihini Ramazan Bayramı tarihlerine göre belirlemişti.

Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatilinin birleştirilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Bu tarihlerde ara tatil sebebiyle okullar kapalı olduğundan öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak.

MEB 2. Ara tatil ne zaman başlıyor, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek mi?

İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvimde ara tatilin 8-12 Nisan aralığında uygulanacağı bilgisi paylaşıldı. Cumartesi ve pazar günleri de takvime eklendiğinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

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