Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
16:41
MEB 2. Ara tatil ne zaman başlıyor, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek mi?
Ramazan Bayramı'na denk gelecek olan ikinci ara tatil için araştırmalar şimdiden başladı. Normal şartlarda milli ve dini bayramlarda okullar tatil oluyor. 2023-2024 dönemi son ara tatilinin bayrama denk sebebiyle bayram tatiliyle ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler yorucu ders temposunun ardından ara tatilde dinlenme fırsatı bulacak. Peki, MEB 2. Ara tatil ne zaman başlıyor, uzatılacak mı, 9 gün mü sürecek? Ara tatil ile Ramazan Bayramı birleştirilecek mi? İşte MEB 2023-2024 çalışma takvimi bilgisi