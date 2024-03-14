MEB 2. Ara tatil ne zaman başlıyor, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek mi?

Milli ve dini bayramlarda okulların tatil olması sebebiyle Ramazan Bayramı'na denk gelen nisan ara tatilinin nasıl olacağı milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündemindeki yerini aldı. Yoğun ders temposunun ardından ara tatilde soluklanma fırsatı bulacak öğrenciler bayram tatiliyle ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 2. Ara tatil, Ramazan Bayramı'yla birleşiyor mu, Nisan ara tatili kaç gün? İşte MEB takvimi.