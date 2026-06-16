MEB 2025-2026 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Öğrenciler; okulların kapanış tarihi için heyecanlı bekleyiş içindeyken, yaz tatilinin başlangıcı ve karne günü planlaması dikkat çekti. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan okul çalışma takvimi ile tarihler şekillendi. Okullardaki son zil ile yaz tatili başlayacak ve eğitim dönemine ara verilecek.