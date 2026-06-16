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MEB 2025-2026 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:42
MEB 2025-2026 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
MEB tarafından yayınlanan 2025-2026 eğitim-öğretim takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi belli oldu. Böylece öğrencilerin; "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Yaz tatili hangi tarihte başlayacak" hakkındaki sorularının cevapları netleşti. Karne günü ile öğrenciler yaz tatiline başlamaya hazırlanıyor.