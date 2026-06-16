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Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:42

MEB 2025-2026 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

MEB tarafından yayınlanan 2025-2026 eğitim-öğretim takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi belli oldu. Böylece öğrencilerin; "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Yaz tatili hangi tarihte başlayacak" hakkındaki sorularının cevapları netleşti. Karne günü ile öğrenciler yaz tatiline başlamaya hazırlanıyor.

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MEB 2025-2026 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

Öğrenciler; okulların kapanış tarihi için heyecanlı bekleyiş içindeyken, yaz tatilinin başlangıcı ve karne günü planlaması dikkat çekti. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan okul çalışma takvimi ile tarihler şekillendi. Okullardaki son zil ile yaz tatili başlayacak ve eğitim dönemine ara verilecek.

MEB 2025-2026 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Uzun soluklu eğitim-öğretim döneminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak.

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MEB 2025-2026 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK, YAZ TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karneleri, 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Karne günüyle birlikte öğrenciler için yaz tatili başlayacak.

MEB 2025-2026 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

16 Haziran bugün itibarıyla okulların kapanmasına yaklaşık 10 gün kaldı.

MEB 2025-2026 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili hangi tarihte başlayacak?

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" yayımlandı. 14 Eylül Pazartesi tarihinde başlaması planlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEB

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