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Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:47

MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?

Yaz tatili tüm hızıyla devam ederken öğrenci, veli ve öğretmenlerin gözü MEB tarafından açıklanan yeni dönem takvimine çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte; okulların açılış tarihi, ara tatiller, uyum haftası ve kapanış tarihi ile öğretmenlerin mesleki çalışma dönemleri resmen netlik kazandı. Peki "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?"

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MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?

Yaz aylarının ortasına gelinmesiyle birlikte yeni eğitim dönemine dair planlamalar şimdiden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesiyle öğrenci, veli ve öğretmenlerin merak ettiği tarihler resmiyet kazandı. Takvime göre, uzun yaz tatilinin ardından okullar eylül ayının ortasında çalacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için her yıl düzenlenen uyum haftası programının detayları ile dönem arası tatillerin tarihleri de süreç içerisinde netleşti.

MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?

2026-2027 DÖNEMİ OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK??

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; yaz tatilinin sona ermesinin ardından, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?

2027 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

MEB takvimine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi tarihinde başlayacak olan yeni dönemin, 25 Haziran 2027 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte tamamlanması planlanıyor.

MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı

Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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