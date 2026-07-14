MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?

Yaz aylarının ortasına gelinmesiyle birlikte yeni eğitim dönemine dair planlamalar şimdiden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesiyle öğrenci, veli ve öğretmenlerin merak ettiği tarihler resmiyet kazandı. Takvime göre, uzun yaz tatilinin ardından okullar eylül ayının ortasında çalacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için her yıl düzenlenen uyum haftası programının detayları ile dönem arası tatillerin tarihleri de süreç içerisinde netleşti.