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MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:47
MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi | Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?
Yaz tatili tüm hızıyla devam ederken öğrenci, veli ve öğretmenlerin gözü MEB tarafından açıklanan yeni dönem takvimine çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte; okulların açılış tarihi, ara tatiller, uyum haftası ve kapanış tarihi ile öğretmenlerin mesleki çalışma dönemleri resmen netlik kazandı. Peki "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?"