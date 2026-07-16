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Okulların Açılış Tarihi: Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimini Duyurdu!
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 11:23
Okulların Açılış Tarihi: Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimini Duyurdu!
Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin heyecanla takip ettiği "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu, MEB tarafından yayımlanan resmi genelge ile yanıt buldu. Yaz tatilinin tadını çıkaran öğrenciler yeni döneminin başlangıç tarihini araştırırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi tüm detaylarıyla netleşti. Böylece uyum haftası programı, öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi, ara tatil tarihleri netleşti. İşte ilk ders zilinin çalacağı o tarih ve güncel takvim...