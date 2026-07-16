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Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 11:23

Okulların Açılış Tarihi: Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimini Duyurdu!

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin heyecanla takip ettiği "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu, MEB tarafından yayımlanan resmi genelge ile yanıt buldu. Yaz tatilinin tadını çıkaran öğrenciler yeni döneminin başlangıç tarihini araştırırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi tüm detaylarıyla netleşti. Böylece uyum haftası programı, öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi, ara tatil tarihleri netleşti. İşte ilk ders zilinin çalacağı o tarih ve güncel takvim...

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Okulların Açılış Tarihi: Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimini Duyurdu!

2025-2026 eğitim öğretim yılının haziran ayı sonunda tamamlanmasıyla birlikte başlayan büyük yaz tatilinde zaman geçerken, gözler 2026-2027 okulların açılış tarihi sorgulamalarına çevrildi. MEB'in resmi olarak duyurulan yeni dönem takvimi, okula başlayacak öğrenciler ve hazırlık yapacak öğretmenler için önemli rehber niteliği taşıyor. Böylece yaz tatilinin bitişi ve okulların açılı için gözler Eylül ayına çevrildi.

Okulların Açılış Tarihi: Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimini Duyurdu!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenlerin yeni eğitim yılı öncesindeki mesleki çalışmaları ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

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Okulların Açılış Tarihi: Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimini Duyurdu!

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okulların Açılış Tarihi: Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimini Duyurdu!

ARA TATİL HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK ?

Yeni eğitim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar ara tatil yapacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler ara tatilin ardından derslerine kaldıkları yerden devam edecek.

Okulların Açılış Tarihi: Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimini Duyurdu!

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı

Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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