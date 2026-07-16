Okulların Açılış Tarihi: Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimini Duyurdu!

2025-2026 eğitim öğretim yılının haziran ayı sonunda tamamlanmasıyla birlikte başlayan büyük yaz tatilinde zaman geçerken, gözler 2026-2027 okulların açılış tarihi sorgulamalarına çevrildi. MEB'in resmi olarak duyurulan yeni dönem takvimi, okula başlayacak öğrenciler ve hazırlık yapacak öğretmenler için önemli rehber niteliği taşıyor. Böylece yaz tatilinin bitişi ve okulların açılı için gözler Eylül ayına çevrildi.