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Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:50

MEB 2026 AÖL SONUÇ TAKVİMİ | AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta tamamlanan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının ardından, adaylar gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Sınav maratonunu tamamlayan açık lise öğrencileri, MEB tarafından açıklanan bilgileri kontrol ediyor. Peki "AÖL 3. dönem sonuçları ne zaman ve nasıl sorgulanır?" İşte tüm merak edilen detaylar...

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MEB 2026 AÖL SONUÇ TAKVİMİ | AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler için AÖL 3. dönem sınav sonuçları heyecanı başladı. 18-19 Temmuz hafta sonunda okul merkezlerinde gerçekleştirilen yazılı oturumların ardından, e-Sınav merkezlerindeki randevulu sınav süreci de devam ediyor. Mezuniyet durumunu netleştirmek ve bir sonraki dönem kayıtlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için MEB sınav takvimi bilgileri açıklandı.

MEB 2026 AÖL SONUÇ TAKVİMİ | AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

MEB AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Basılı evrakla gerçekleştirilen oturumlar 18-19 Temmuz'da tamamlandı. Randevu alan öğrenciler için uygulanan e-Sınavlar ise 3 Ağustos'a kadar devam edecek.

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MEB 2026 AÖL SONUÇ TAKVİMİ | AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Öğrenciler, açıklamanın ardından öğrenci bilgi sistemi adresine girecek. T.C. kimlik veya öğrenci numarası ile şifre kullanılarak ders puanları ve dönem bilgileri görüntülenebilecek.

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MEB 2026 AÖL SONUÇ TAKVİMİ | AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Puanına itiraz etmek isteyen öğrenciler, açıklamanın ardından 5 takvim günü içinde başvuru yapabilecek. İşlemler, belirlenen ücret yatırıldıktan sonra eitiraz.meb.gov.tr adresindeki e-İtiraz Modülü üzerinden tamamlanacak. Dilekçe, e-posta veya faks yoluyla gönderilen talepler değerlendirmeye alınmayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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