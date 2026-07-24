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MEB 2026 AÖL SONUÇ TAKVİMİ | AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:50
MEB 2026 AÖL SONUÇ TAKVİMİ | AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?
Geçtiğimiz hafta tamamlanan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının ardından, adaylar gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Sınav maratonunu tamamlayan açık lise öğrencileri, MEB tarafından açıklanan bilgileri kontrol ediyor. Peki "AÖL 3. dönem sonuçları ne zaman ve nasıl sorgulanır?" İşte tüm merak edilen detaylar...