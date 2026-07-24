MEB 2026 AÖL SONUÇ TAKVİMİ | AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak?

Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler için AÖL 3. dönem sınav sonuçları heyecanı başladı. 18-19 Temmuz hafta sonunda okul merkezlerinde gerçekleştirilen yazılı oturumların ardından, e-Sınav merkezlerindeki randevulu sınav süreci de devam ediyor. Mezuniyet durumunu netleştirmek ve bir sonraki dönem kayıtlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için MEB sınav takvimi bilgileri açıklandı.