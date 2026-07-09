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Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:02

MEB 2026 LGS Puanına OBP Etkisi Açıklandı! LGS’ye okul puanı ekleniyor mu?

MEB tarafından ilan edilecek 2026 LGS sonuçları ile, lise adayları ve velileri için kritik tercih süreci dikkat çekti. Sınavdan aldıkları puanları ve yüzdelik dilimleri ile gelecek planı yapan adayların en çok kafa karışıklığı yaşadığı konuların başında ise; okul başarı puanının sınav sonucuna doğrudan etki edip etmediği sorusu geliyor. Peki "LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP lise yerleştirmelerinde etkili mi?" İşte detaylar…

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MEB 2026 LGS Puanına OBP Etkisi Açıklandı! LGS’ye okul puanı ekleniyor mu?

Hayalindeki lise sıralarında yerini almak için heyecanlı bekleyiş içinde olan 2026 LGS adayları, puan hesaplama hakkındaki bilgileri merakla takip ediyor. Böylece okul puanının sınava etkisi olup olmadığı durumu ön plana çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile OBP ve LGS ilişkisi netleşti.

MEB 2026 LGS Puanına OBP Etkisi Açıklandı! LGS’ye okul puanı ekleniyor mu?

LGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, LGS puanına okul puanı (OBP) eklenmiyor. Merkezi sınav puanı yalnızca sınavdaki doğru ve yanlış cevaplara göre hesaplanıyor. Adaylar tercihlerini LGS puanı ve yüzdelik dilimi ile yapıyor. Ancak liseye yerleşme sürecinde OBP tamamen önemsiz değildir.

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MEB 2026 LGS Puanına OBP Etkisi Açıklandı! LGS’ye okul puanı ekleniyor mu?

LİSE YERLEŞME SÜRECİNDE OBP ETKİSİ VAR MI?

Merkezi sınav puanı eşit olan iki adayın aynı liseye başvurması durumunda Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne bakılıyor. Bu durumda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne, özürsüz devamsızlık oranına, tercih önceliğine ve yaşa (küçük olan) bakılarak yerleştirme yapılıyor.

MEB 2026 LGS Puanına OBP Etkisi Açıklandı! LGS’ye okul puanı ekleniyor mu?

LGS PUANI HESAPLAMA

2026 LGS'ye ilişkin kılavuzda "Sınavın Değerlendirilmesi" bölümünde yer alan bilgilere göre öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

- Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

- Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Bu açıklamaya göre her testte öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor, ardından üç yanlış cevap bir doğru cevaptan düşülerek ham puan hesaplanıyor. Örneğin bir derste 15 doğru ve 6 yanlış yapan bir öğrencinin neti, 15 - (6÷3) formülüyle hesaplanıyor. Bu durumda öğrencinin ilgili testteki neti 13 olarak kabul ediliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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