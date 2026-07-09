MEB 2026 LGS Puanına OBP Etkisi Açıklandı! LGS’ye okul puanı ekleniyor mu?

LGS PUANI HESAPLAMA

2026 LGS'ye ilişkin kılavuzda "Sınavın Değerlendirilmesi" bölümünde yer alan bilgilere göre öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

- Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

- Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Bu açıklamaya göre her testte öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor, ardından üç yanlış cevap bir doğru cevaptan düşülerek ham puan hesaplanıyor. Örneğin bir derste 15 doğru ve 6 yanlış yapan bir öğrencinin neti, 15 - (6÷3) formülüyle hesaplanıyor. Bu durumda öğrencinin ilgili testteki neti 13 olarak kabul ediliyor.