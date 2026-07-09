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MEB 2026 LGS Puanına OBP Etkisi Açıklandı! LGS’ye okul puanı ekleniyor mu?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:02
MEB 2026 LGS Puanına OBP Etkisi Açıklandı! LGS’ye okul puanı ekleniyor mu?
MEB tarafından ilan edilecek 2026 LGS sonuçları ile, lise adayları ve velileri için kritik tercih süreci dikkat çekti. Sınavdan aldıkları puanları ve yüzdelik dilimleri ile gelecek planı yapan adayların en çok kafa karışıklığı yaşadığı konuların başında ise; okul başarı puanının sınav sonucuna doğrudan etki edip etmediği sorusu geliyor. Peki "LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP lise yerleştirmelerinde etkili mi?" İşte detaylar…