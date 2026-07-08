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MEB 2026 Rota Maarif Uygulaması | Rota Maarif ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:55
MEB 2026 Rota Maarif Uygulaması | Rota Maarif ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS tercih maratonu öncesinde öğrenci, veli ve öğretmenlerin işlemlerini kolaylaştıracak yeni dijital platformunu tanıttı. "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi, lise seçimlerinde yaşanan kritik süreçte adaylara yardımcı olacak. Sınavdan aldıkları puanlar ve yüzdelik dilimler doğrultusunda geleceklerini şekillendirecek en doğru okul modelini bulmak isteyen milyonlarca aday, "LGS Rota Maarif tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...