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Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:55

MEB 2026 Rota Maarif Uygulaması | Rota Maarif ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS tercih maratonu öncesinde öğrenci, veli ve öğretmenlerin işlemlerini kolaylaştıracak yeni dijital platformunu tanıttı. "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi, lise seçimlerinde yaşanan kritik süreçte adaylara yardımcı olacak. Sınavdan aldıkları puanlar ve yüzdelik dilimler doğrultusunda geleceklerini şekillendirecek en doğru okul modelini bulmak isteyen milyonlarca aday, "LGS Rota Maarif tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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MEB 2026 Rota Maarif Uygulaması | Rota Maarif ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

2026 LGS sınavında hayalindeki lisede eğitim görmek için ter döken adaylar, tercih süreci için heyecanlı bekleyiş içinde. Bu süreçte öğrenci, veli ve öğretmenlerin okullarla ilgili en şeffaf, güncel ve resmi verilere doğrudan ulaşmasını sağlamak için "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi ön plana çıktı. Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Rota Maarif ile LGS tercih sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

MEB 2026 Rota Maarif Uygulaması | Rota Maarif ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

MEB ROTA MAARİF NEDİR?

"Rota Maarif", Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarına ait bilgileri tek bir çatı altında sunmak amacıyla geliştirilen ulusal bir dijital bilgilendirme platformudur. Sınav ve yerleştirme dönemlerinde yaşanan bilgi kirliliğini engellemek için kurulan bu portal, 2026 LGS tercih sürecinde kullanıma açılacak.

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MEB 2026 Rota Maarif Uygulaması | Rota Maarif ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

ROTA MAARİF İLE LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Rota Maarif, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hâle gelecek. Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezî sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.

Sistem, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek. Rota Maarif ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

MEB 2026 Rota Maarif Uygulaması | Rota Maarif ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

ROTA MAARİF İLE LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Sistem, resmi tercih ekranları açılmadan önce adaylara rehberlik edecek gelişmiş simülasyon araçları barındırıyor. Kullanıcılar ilk olarak il, ilçe, okul türü, okul kademesi ve alan gibi kriterlere göre filtreleme yaparak kendilerine uygun liseleri belirliyor. Ardından sınavlı ya da sınavsız okulların verilerini yan yana getirerek karşılaştırma imkânı buluyor. En büyük kolaylıklardan biri olan "taslak tercih listesi oluşturma" özelliği sayesinde adaylar, resmi sisteme girmeden önce kendi listelerini hazırlayıp kaydederek hata payını sıfıra indirebiliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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