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Giriş Tarihi: 28.07.2026 07:50

MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yerleştirme Takvimi

Liselere Geçiş Sistemi sınavı kapsamında tercihlerini tamamlayan öğrenciler ve velilerinin gözü, sonuç duyurusuna çevrildi. e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen lise tercihlerinin sona ermesinin ardından, hangi okula yerleştiğini öğrenmek isteyen adaylar " 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu merakla araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan 2026 LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimi ile sonuç günü ve lise nakil süreçleri kesinleşti.

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MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yerleştirme Takvimi

MEB tarafından 2026 LGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte lise maratonunda en heyecanlı aşamaya geçildi. Öğrencilerin merkezî, yerel ve pansiyonlu okul tercihlerini kaydetmesiyle birlikte MEB bünyesindeki merkezi yerleştirme algoritması çalıştırılmaya başlandı. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil tercih süreci devreye girecek.

MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yerleştirme Takvimi

2026 LGS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

MEB'in yayımladığı yerleştirme kılavuzuna göre, 13 Temmuz 2026 tarihinde açılan e-Okul tercih ekranı 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de resmen kapandı. Adaylar, belirtilen son gün ve saate kadar e-Okul (e-okul.meb.gov.tr) sistemi üzerinden listelerini oluşturup kaydetti.

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MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yerleştirme Takvimi

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Aynı gün, merkezi ve yerel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek.

MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yerleştirme Takvimi

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, LGS yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen bilgilerle sorgulayabilecek.

Sonuçlar şu adres üzerinden erişime açılacak: www.meb.gov.tr

MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yerleştirme Takvimi

MEB 2026 LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Süreç

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Açıklama

Tercih Dönemi

13 Temmuz 2026

27 Temmuz 2026

e-Okul üzerinden lise tercihleri alınacak.

Yerleştirme Sonuçları

5 Ağustos 2026

5 Ağustos 2026

Meb.gov.tr üzerinden sonuçlar açıklanacak.

1. Nakil Tercihleri

5 Ağustos 2026

7 Ağustos 2026

Yerleştirme sonuçlarına göre nakil başvuruları alınacak.

1. Nakil Sonuçları

10 Ağustos 2026

10 Ağustos 2026

1. nakil tercih sonuçları açıklanacak.

2. Nakil Tercihleri

10 Ağustos 2026

12 Ağustos 2026

2. nakil tercih başvuruları alınacak.

2. Nakil Sonuçları

14 Ağustos 2026

14 Ağustos 2026

2. nakil tercih sonuçları açıklanacak.

İKYM Başvuruları

17 Ağustos 2026

26 Ağustos 2026

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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