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MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yerleştirme Takvimi
Giriş Tarihi: 28.07.2026 07:50
MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yerleştirme Takvimi
Liselere Geçiş Sistemi sınavı kapsamında tercihlerini tamamlayan öğrenciler ve velilerinin gözü, sonuç duyurusuna çevrildi. e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen lise tercihlerinin sona ermesinin ardından, hangi okula yerleştiğini öğrenmek isteyen adaylar " 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu merakla araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan 2026 LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimi ile sonuç günü ve lise nakil süreçleri kesinleşti.