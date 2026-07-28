MEB 2026 LGS Sonuç Tarihi | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Yerleştirme Takvimi

MEB tarafından 2026 LGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte lise maratonunda en heyecanlı aşamaya geçildi. Öğrencilerin merkezî, yerel ve pansiyonlu okul tercihlerini kaydetmesiyle birlikte MEB bünyesindeki merkezi yerleştirme algoritması çalıştırılmaya başlandı. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil tercih süreci devreye girecek.