Haberler
Fotohaber
MEB 2026 LGS Tercih Hakkı | LGS'de kaç tercih hakkı var, yerleştirmeler nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 10:49
MEB 2026 LGS Tercih Hakkı | LGS'de kaç tercih hakkı var, yerleştirmeler nasıl yapılacak?
10 Temmuz'da açıklanan LGS sonuçlarının ardından, istediği lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin tercih maratonu ön plana çıktı. Öğrencilerin puanlarına ve ikamet adreslerine göre en doğru liseye yerleşebilmeleri adına e-Okul sistemi üzerinde oluşturulan tercih ekranı, farklı kategorilerde çoklu seçim yapma imkanı tanıyor. Peki "LGS' de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir?" İşte MEB'in yayımladığı resmi yerleştirme kılavuzu doğrultusunda detaylar...