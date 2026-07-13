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Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 10:49

MEB 2026 LGS Tercih Hakkı | LGS'de kaç tercih hakkı var, yerleştirmeler nasıl yapılacak?

10 Temmuz'da açıklanan LGS sonuçlarının ardından, istediği lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin tercih maratonu ön plana çıktı. Öğrencilerin puanlarına ve ikamet adreslerine göre en doğru liseye yerleşebilmeleri adına e-Okul sistemi üzerinde oluşturulan tercih ekranı, farklı kategorilerde çoklu seçim yapma imkanı tanıyor. Peki "LGS' de kaç tercih hakkı var, adaylar kaç lise yazabilir?" İşte MEB'in yayımladığı resmi yerleştirme kılavuzu doğrultusunda detaylar...

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MEB 2026 LGS Tercih Hakkı | LGS’de kaç tercih hakkı var, yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından lise hayali kuran adaylar için tercih maratonu resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzu, adayların kafasındaki 2026 LGS tercih hakkı sorgulamalarına netlik kazandırdı. Sisteme e-Okul üzerinden giriş yapacak olan öğrencilere; yerel yerleştirme ve merkezî yerleştirme ekranlarında farklı okul sayısı sınırları uygulanacak.

MEB 2026 LGS Tercih Hakkı | LGS’de kaç tercih hakkı var, yerleştirmeler nasıl yapılacak?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 LGS tercih işlemleri 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler tercihlerini e-Okul üzerinden oluşturacak ve okul müdürlüklerine onaylatabilecek.

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MEB 2026 LGS Tercih Hakkı | LGS’de kaç tercih hakkı var, yerleştirmeler nasıl yapılacak?

2026 LGS TERCİH HAKKI KAÇ TANE OLACAK?

2026 LGS tercihlerinde öğrenciler, yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okul ekranlarının tamamını kullanmaları hâlinde en fazla 20 okul yazabilecek.

Tercih sayıları şöyle olacak:

-Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan en fazla 5 tercih

-Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 10 tercih

- Pansiyonlu okullardan en fazla 5 tercih

MEB 2026 LGS Tercih Hakkı | LGS’de kaç tercih hakkı var, yerleştirmeler nasıl yapılacak?

MERKEZÎ TERCİH HAKKI KAÇ OKUL?

LGS merkezî sınavına katılan ve geçerli sınav puanı bulunan öğrenciler, merkezî yerleştirme ekranından en fazla 10 okul yazabilecek.

Merkezî tercih ekranında şu okul türleri yer alacak:

- Fen liseleri

- Sosyal bilimler liseleri

- Anadolu liseleri

- Proje okulları

- Anadolu imam hatip liseleri

- Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları

MEB 2026 LGS Tercih Hakkı | LGS’de kaç tercih hakkı var, yerleştirmeler nasıl yapılacak?

YEREL TERCİH HAKKI KAÇ OKUL?

Yerel yerleştirme ekranında öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek. İlk üç okulun öğrencinin kendi kayıt alanında bulunan okullardan seçilmesi gerekecek.

Yerel tercih listesinde aynı okul türünden en fazla üç okul yazılabilecek. Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile Anadolu imam hatip lisesi ayrı okul türleri olarak değerlendirilecek.

Öğrenci, beş tercihinin tamamını aynı okul türünden oluşturamayacak. Örneğin yerel tercih listesine en fazla üç Anadolu lisesi eklenebilecek.

MEB 2026 LGS Tercih Hakkı | LGS’de kaç tercih hakkı var, yerleştirmeler nasıl yapılacak?

MEB 2026 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH, NAKİL VE TAKVİM BİLGİSİ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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