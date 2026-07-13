MEB 2026 LGS Tercih Hakkı | LGS’de kaç tercih hakkı var, yerleştirmeler nasıl yapılacak?

YEREL TERCİH HAKKI KAÇ OKUL?

Yerel yerleştirme ekranında öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek. İlk üç okulun öğrencinin kendi kayıt alanında bulunan okullardan seçilmesi gerekecek.

Yerel tercih listesinde aynı okul türünden en fazla üç okul yazılabilecek. Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile Anadolu imam hatip lisesi ayrı okul türleri olarak değerlendirilecek.

Öğrenci, beş tercihinin tamamını aynı okul türünden oluşturamayacak. Örneğin yerel tercih listesine en fazla üç Anadolu lisesi eklenebilecek.